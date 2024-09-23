新北增3例本土登革熱！有「三介廟、天山公園」活動史

▲疾管署副署長羅一鈞今也親率同仁視察登革熱疫情風險區防治現況。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，居住於新北市新店區新和里（2例）及中和區興南里（1例），衛生單位匡列55名密切接觸者目前無症狀。針對個案活動史，新北市衛生局也進一步設立社區篩檢站，並在三介廟至天山公園步道間插立警示旗。

疾管署指出，3名個案潛伏期間與9/19花蓮縣本土登革熱個案均有新北市中和區興南里、景南里或新店區新和里活動史，其中2名有三介廟及天山公園活動史，高度懷疑為同一起群聚案件。

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針對該起群聚，新北市衛生局已於9/22完成個案居住地及風險場域孳清及清消，本周將持加強里別孳清作業、並設立社區篩檢站，另針對三介廟至天山公園步道間插立警示旗。

另外，疾管署副署長羅一鈞今也親率同仁偕新北市政府衛生局陳潤秋局長及中和區楊薏霖區長、新店區陳怡君區長共同視察興南里、三介廟及天山公園疫情風險區防治現況，下午臺北區管制中心劉士豪主任也一同參與新北市政府登革熱跨局處防治會議，持續與各層級防疫單位全力防範疫情。

根據疾管署統計，今（2024）年截至9/22累計170例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計6例，分別居住於新北市3例、高雄市2例及花蓮縣1例），病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、新北市3例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計215例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各26例。