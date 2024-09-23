新冠疫情12月恐再爆高峰！醫示警：會持續到農曆春節

▲醫師提醒，10月要接種新冠JN.1疫苗更新保護力。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情仍不可鬆懈！成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，新冠病毒持續變異，去年冬天新冠死亡人數是流感的9倍，今年夏天也已經造成一波疫情，預計今年12月可能會再有一波高峰，會持續到農曆春節。他也提醒，現在醫院的呼吸道感染患者是爆滿的，接下來秋冬更是呼吸道疾病盛行時期，一定要特別注意。

吳至行受訪時說明，依照過往新冠疫情的趨勢來看，下一波高峰應該會落在12月，現在病毒株正在轉換，本來是JN.1，但現在KP.3正在慢慢上升，而11、12月氣候越來越冷，群聚機會也越來越多，疫情應該會慢慢升溫，加上10月有國慶假期，一路到12月就會爆發。

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▲成大醫院家庭醫學部主任吳至行。（圖／記者周宸亘攝，下同）

吳至行也提到，疫情鬆綁後，民眾都放鬆警惕，除了沒戴口罩，打疫苗的觀念也有迷思，門診遇過很多確診患者都認為「打過3劑就不用打疫苗」，但其實新冠病毒一直在變異，抗體也要更新。

疾管署日前已宣布10月開打新冠JN.1疫苗，吳至行說，現在流行的KP.2、KP.3都是JN.1的子代，所以新的JN.1疫苗都可以涵蓋，建議10月份就要強化自己，打完疫苗後2周產生保護力是保守估計，最好4周前接種，到時產生的保護力是最強。

吳至行也提醒，疫情鬆綁後，已經不戴口罩了，周遭都沒有防疫氛圍，全部放鬆警惕，「其實醫院現在急診的呼吸道感染患者是爆炸的」，主要是口罩一鬆綁就開始增加，因此建議仍要盡快接種疫苗做好自我保護。

▲台灣家庭醫學醫學會今舉辦流感、新冠疫苗接種記者會。