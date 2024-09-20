大學生常熬夜竟中風！睡不飽增心血管疾病風險　醫：嚴重恐猝死

▲醫師提醒長期熬夜睡不飽恐增心血管疾病風險。（示意圖／123RF）



文／中央社

有高血壓、糖尿病傾向的大學生胖寶（化名），常熬夜玩遊戲，暑假更玩到沒日沒夜，飲食不正常又睡眠不足，竟年紀輕輕就中風。醫師提醒，長期睡不飽恐增心血管疾病風險。

根據美國心臟協會（AHA）最新編修的心臟保養指引「生活必要8件事」，除原有的健康飲食、適度運動、戒菸、維持健康體重、降低膽固醇、控制血糖、控制血壓7項，再增加了「充足睡眠」。

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其中建議成年人每晚需要7到9小時睡眠，5歲以下需要10到16小時（含午休），6到12歲至少要9到12小時，13到18歲則須8到10小時。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群透過新聞稿指出，睡眠不佳不只影響精神狀態，長期更會造成心血管相關併發症。若沒有得到充分睡眠，可能使心跳不穩，產生心律不整，且血糖、血壓恆定也會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡。

陳冠群提醒，雖然睡眠看起來好像不會直接引起心臟問題，但會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病危險因子，嚴重甚至引發猝死。且年紀越小者，需要越長睡眠時數，才能幫助腎上腺、腦垂體等成長發育相關的荷爾蒙分泌更加穩定、規律。

不過，睡眠並非越久越好，還須兼顧品質。陳冠群建議，睡前2到4小時不要進食，尤其應避免含糖飲料、高熱量食物及含咖啡因的飲料，讓腸胃道配合睡眠時間進入休息狀態。

陳冠群提出「好眠體質養成4步曲」，包含第1要充足睡眠量，大部分人每天約須8小時左右睡眠時間，但白天活動量不足、過度躺床休息，都可能使夜間睡眠量減少。

第2是固定「睡醒」作息，現代人習慣用假日補眠，卻會造成生理時鐘混亂；生理時鐘會根據個人基本所需、白天活動量、照光量等估算何時該讓人想睡，因此固定起床時間，又遠比固定就寢時間來得更重要。

第3要足夠睡前準備，大腦如同風扇，需要時間慢慢停下來，睡前還在處理公事、看電視、滑手機，都會造成身心對睡眠準備不足，睡意遲遲不來。第4是調整情緒與壓力，情緒與壓力不但會影響血壓及心跳等數值，也會影響睡眠品質，因此調整壓力與情緒相當重要。