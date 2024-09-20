麻將打3天！他「頭突痛到飆淚」…30秒後趴桌昏迷　醫：長期臥床了

▲男子通宵打牌3天沒睡，嚴重腦出血險喪命。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人喜歡通宵打牌，卻讓自己身陷致命危機中。一名37歲男子和友人連續激戰3天不睡覺，晚上牌打到一半時突然抱怨「頭超級痛」，痛到想飆淚，話才剛說完，30秒後「碰」的一聲突趴倒在桌上陷入昏迷，嚇得同桌友人緊急撥打119將他送醫搶救。經醫師一掃電腦斷層，驚見是嚴重腦出血，緊急開刀救回一命，卻也留下神經學後遺症。

急診科醫師林忠慶在《醫師好辣》節目中分享，男子通宵打牌，戰到第3天晚上突發劇烈頭痛，還被友人以為輸錢不付想落跑，怎料調侃他僅30秒時間就陷入完全昏迷。送醫後以電腦斷層一掃，已是嚴重腦出血，不僅影響意識，就連呼吸、心跳都受影響，緊急會診腦神經外科醫師開刀進行顱內減壓，再加上影像科醫師做血管栓塞術，才將他從死神手中救回。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲男子說完話突然趴倒在桌上，嚇壞全場人。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

林忠慶說，男子雖撿回一命，不過住院躺了1、2個月意識都未完全恢復，甚至留下很嚴重的神經學後遺症，後續長期臥床、需要有人照顧。他也藉此個案提醒，若本身是患有腦動脈瘤的患者，務必要定期回診追蹤，同時也要注意生活、飲食、壓力和作息的調整。

新竹馬偕紀念醫院神經外科資深主治醫師郭岱宗曾解釋，腦動脈瘤是動脈管壁長期受到不平均的血流壓力而在管壁突起的小囊泡，囊泡包覆的血液越大顆，代表血管壁越薄也越容易破裂。他表示，腦動脈瘤未破裂前患者幾乎不會有任何症狀，一旦破裂就易造成蜘蛛網膜下腔出血，約有1/5的患者還未到院就離世，1個月內的死亡率甚至高達5成，唯一預防方式就是進行高階健康檢查，以核磁共振確認腦部是否有血管瘤現象。

腦動脈瘤又被稱為「顱內不定時炸彈」，好發於30～60歲女性，當中危險因子又以高血壓、抽菸為主。郭岱宗說明，除非患者曾遭受到外力撞擊，不然自發性腦出血患者部分為先天性血管壁缺損，易在腦中形成血管壁囊泡；另外，家族遺傳的高血壓與多囊性腎臟病患者，也容易因為血壓升高、基因影響導致腦動脈瘤的產生。