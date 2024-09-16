徐少強愛妻猝逝！醫揭「心碎症候群」：常出現在大悲大喜後

▲醫師表示，心碎症候群常是大悲大喜，情緒劇烈波動後出現。（示意圖／達志影像）

記者張乃文／台北報導

香港80年代武俠片巨星徐少強9月初在北京因食道癌病逝，但據傳徐少強的妻子也在不久前，處理後事時，心臟病發離世。台安醫院心臟內科主任暨心導管室主任林謂文說，情緒波動確實會造成心腦血管的意外事件，且有一種別名稱作「心碎症候群」，常常是大悲大喜後會產生這樣的狀況，且以年齡來說，中青壯年居多。

林謂文指出，情緒悲傷導致身體有異狀可能是有兩種原因，包括原本就有慢性病、心腦血管疾病的族群，可能就會因此引發心肌梗塞、腦出血等。但另外還有一種是「心碎症候群」，正式名稱為「壓力型心肌病變」，心臟肌肉受到刺激；也就是情緒波動的瞬間壓力造成交感神經過度刺激，分泌壓力性荷爾蒙，刺激心臟後，發生病變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林謂文說，其症狀表現會像心肌梗塞，病人可能出現胸悶、胸痛、喘及呼吸困難，有些甚至會暈厥，雖然初期會和其他疾病徵兆相似，但以影像學診斷及臨床上曾接受大量刺激，經過醫師確認，就會懷疑可能是心碎症候群。他表示，這是可逆的，會自動復原，但在初期會是關鍵，若沒有照顧好，可能就會造成猝死的情況。

林謂文指出，通常會是大悲大喜後產生這樣的狀況。他提到，先前就有年輕人因為情侶分手或吵架，突然出現胸悶、胸痛，暈厥送至急診，檢查發現是心肌梗塞等類似的情況，但並非心臟碎掉。

林謂文說明，臨床上偶爾會遇到這類型案例，但並不常見，男女比例平均；不過在年齡上，以年輕人、中青壯年居多，長者相對少的原因，推究其病理原因可能是因為情緒波動，而年輕人可能較容易激動，但仍未經研究證實。

萬芳醫院心臟內科醫師葉仲軒曾解釋心碎症候群，也就是「章魚壺心肌症」。因為情緒過度激動，引起交感神經活化，造成過多的兒茶酚胺，像是腎上腺素、多巴胺等釋放，導致心跳呼吸加快及血壓升高，發生急性心肌失能，若不注意，更會誘發呼吸衰竭或是心臟衰竭，甚至猝死，目前針對「章魚壺心肌症」治療，多以支持性療法為主，除了讓激素下降外，再針對不同狀況給予治療，即可康復。

由於女性心思較細膩，「章魚壺心肌症」多發生在女性身上，且不論是大喜或大悲都有可能引發。葉仲軒也提醒，若在經過情緒刺激後八小時內，有不舒服的狀況，可千萬要留意就醫，平時也可多做瑜珈或深度呼吸舒緩心情。