醫材出走！　醫嘆：有錢也買不到好東西

▲心導管檢查使用的器械「可鎖管鞘Lock Sheath」7月初宣布停止在台灣繼續供貨，恐導致患者手術時間延長。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

除了原廠藥，醫材也受到影響。心導管檢查經常使用的器械「可鎖管鞘Lock Sheath」，國外廠商因不堪虧損，7月初宣布放棄台灣市場。醫師感嘆未來只能選擇成本低廉的器械，更以食物舉例，假如台灣不再有高級餐廳，只有平價小吃，雖然大家不至於餓死，但是若想要享用美食，卻是有錢也無法品嘗。

「可鎖管鞘Lock Sheath」主要用於心臟電燒手術患者身上，在導管進入心臟時，固定其位置。目前市面上可鎖管鞘只有一種，該醫材退出台灣後，恐會讓執行電燒手術的醫師面臨手術困難度提高，病人手術時間恐必須延長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心臟內科醫師陳冠任表示，「可鎖管鞘Lock Sheath」全台現存量用完就不再供貨，未來當然一定會有類似的器械可以替代，但是能生存下來的，一定是成本較低、可以負擔健保壓價的廠商，品質能不能跟國外原廠一樣令人存疑。

「舉個簡單的例子，今天台灣政府宣布為民謀福：即日起所有汽車均不得超過500萬。因為不敷成本，於是賓利、勞斯萊斯退出台灣，反正不影響大多數人，大家無感，後來民眾抱怨500萬還是太貴了，政府改宣布：所有汽車不得超過200萬，於是雙B、海神、奧迪也離開台灣市場，但民眾還在抱怨，所以政府又改：汽車均不得超過50萬，最後連Lexus、Skoda也跑了，只剩平價車廠苦撐，而且只賣便宜的小車。」

▲愈來愈多原廠藥、醫材退出台灣，醫師認為民眾未來醫療的選擇性將變得更少，且就算有錢也無法使用好東西。（圖／資料照／CTWANT提供）

於是台北街頭出現一堆March、Tiida、Livina、Yaris，這時你說多花點錢沒關係，我想買好一點、大一點的車可以嗎？這時有錢也買不到了。陳冠任說，「健保砍價導致成本低廉的產品才能生存，未必會因此產生副作用，但是方便性、舒適性可能會有差。至少民眾的選擇性會降低。」

陳冠任說，今天如果全國都沒有Volvo、雙B，只能開Toyota、Nissan，會有什麼影響嗎？其實不一定會。Toyota 肇事率也沒有比較高，開起來也算順暢，但是舒適度、滑順度、奔馳性一定有差。如果今天台灣都沒有高級餐廳，只有平價小吃，當然大家不至於會餓死，但是對於想要享用美食的饕客而言，大概就沒有辦法。

越來越多藥品與醫材因不堪負荷退出台灣市場，陳冠任嘆道，未來這樣的情況只可能越來越多，民眾不想提高醫療支出，政府不想增加民怨，這就是大家必須共同承擔的結果。

延伸閱讀

▸ 原廠不玩了1／十年內13款藥物退出台灣 「年用2000萬顆」這顆血壓藥也bye了

▸ 娛樂報報／野生展榮爽吃火鍋名店...不揪弟弟

▸ 娛樂報報／陸弈靜揮別血癌陰影活力滿滿 揪喜翔嗑火鍋逗鸚鵡當頑童