微波爐致癌有輻射？不必站遠遠！專家：它能保留更多營養

▲許多人對微波爐有錯誤印象，總認為具有輻射會致癌，專家表示「微波」是電磁波的一種，利用食物中水分子震動達到加熱目的，事實上更健康。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

中秋節大餐後總留下不少剩餐或食材，需使用微波爐復熱，此時資深級的食安謠言「微波爐可致癌」和「微波加熱食物後會殘留輻射」，總會再度盛傳。究竟真相為何？專家表示，微波爐並沒有輻射，所以不必站得遠遠的，而且與傳統明火烹調相比，微波爐甚至能保留更多食物營養。

營養師程涵宇表示，「微波」是電磁波的一種，它可以穿透絕緣物體，當啟動微波爐時，就會讓微波爐內部產生「微波」，當「微波」被含有水分的食物吸收時，就會讓食物中的水分子與微波爐所發出的「微波」一起以相同的頻率震動，震動中會造成分子間的摩擦，進而產生熱能讓微波中的食物由外部逐漸加熱至內部。

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美國癌症協會（ACS）指出，微波爐並非利用「X射線」或「伽馬射線」來加熱食物，並不會使食物具有放射性。程涵宇說，與傳統烹飪水煮相比，微波爐加熱最高溫度是攝氏100度，因此對食物的營養破壞不太嚴重，因此可以保留更多的維生素和礦物質。

除此之外，最近盛產的榴槤也傳出配可樂、酒會有中毒反應，程涵宇表示，沒有醫學研究顯示榴槤配可樂會有不良反應，而榴槤搭配酒或薑母鴨等含酒料理，雖然沒有研究明確證實具有致命性的交互作用，但在體外試驗發現，榴槤富含的硫化物，可能會影響乙醛脫氫酶（解酒酵素），延緩酒精代謝物乙醛的排除，所以榴槤配酒可能會更容易產生臉紅、心悸、頭暈等醉酒症狀。

▲榴槤搭配酒精雖不會中毒，卻更容易產生醉酒症狀，因此還是要格外小心。（圖／新華社）

為何會有健康謠言？程涵宇認為，許多文化有一些代代相傳的飲食禁忌，通常是基於經驗、直覺或特定的事件。例如，中國傳統中有「魚和羊肉不能一起吃」的說法，這類說法可能是因為某些人曾經食用這些食物後感到不適，逐漸演變成廣泛傳播的禁忌。

另外，一些關於食物組合的謠言可能源自某些人的過敏反應。例如，某個人對某種食物組合過敏，產生了嚴重反應，但這一現象被誤認為是普遍適用的，導致人們認為這些食物組合對所有人都有害。

程涵宇說，許多人缺乏科學的營養知識，容易接受和傳播未經證實的信息。一些謠言可能看似有道理，但實際上並沒有科學依據。在這種情況下，謠言往往會被誤傳，並且隨著時間的推移變得更加根深蒂固。所以建議接收資訊時，也要同時懂得求證，或是詢問專業意見，才不會被謠言所迷惑。

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