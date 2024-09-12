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易罹癌王！醫點名2種人「胰臟壞得快」：體溫升高恐是前兆

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲「癌王」胰臟癌，往往診斷時已是晚期或轉移。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，往往在診斷時已是晚期或轉移，且預後不佳，令人聞之色變。胃腸肝膽科醫師錢政弘點名，患有糖尿病者，以及常常吃甜食的人「胰臟會壞得比較快」，也因此容易罹患癌症。他引述美國研究指出，在真正罹患胰臟癌前1年半，會出現體溫偏高的跡象，可將其視為罹病前兆。

錢政弘醫師在小宇宙大爆發節目上表示，胰臟癌的發生率與死亡率持續增加，威脅國人健康，而原因出在台灣不只糖尿病及肥胖人口越來越多，健檢抽血發現高血糖的人的比例也很高。他說明，胰臟的工作為分泌胰島素以調控血糖，但糖尿病患者的胰島素幾乎是不停地釋放，其胰島細胞也在慢慢減少中，「算是超時工作」。

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蛋糕,甜點。（圖／Pixabay）

▲愛吃甜食的人也被醫師點名「胰臟會壞得比較快」。（示意圖／Pixabay）

錢政弘接著說，若長期愛吃甜食，胰臟必須不斷釋放胰島素，久而久之就會增加它的負擔，時間一長即容易發生病變，致使胰臟出現癌細胞。因此，患有糖尿病者以及愛吃甜食的人，胰臟會壞得較快，也容易罹癌。

得到胰臟癌有跡可循？錢政弘引述一項美國的回溯性研究，發現體溫上升可能在真正罹癌前的1年半就會出現，胰臟若有癌細胞慢慢在形成時，會導致其皮下組織的脂肪層裡某些特定蛋白質開始作用，進而燃燒脂肪，稱為「脂肪棕化」。這過程會使人體體溫升高至37.1～37.2°C，雖不像發高燒，但能感覺體溫比以前還要高，可視為胰臟癌早期徵兆。

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