新光醫院再幫醫護加薪4%！累計調幅破1成　三班制護理師起薪47K

▲新光醫院再宣布調薪。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

新光醫院今(12日)董事會通過10月1日起再平均調薪4%！包含今年2月、6月，這次是第三度調薪，總計今年新光醫院發出近億元，累計調升全體員工薪資超過10%、輪值三班護理人員自去年11月至今年10月調薪幅度近14%。

新光醫院表示，今年2月調升全體員工薪資平均調薪4.6%，後續6月調薪1.5%，今天董事會通過10月1日起再平均調薪4%。

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特別是輪值三班護理人員，自去年11月全面加薪1,680元，至今年10月3度調薪幅度近14%，新進輪值三班護理人員薪資從42,000元/月調升為47,870元/月，到職第一個月核發簽約獎金7萬元，此外加碼10%留任獎金，到職滿2年可領14.4萬留任獎金。另外，還有各項已實施獎勵措施包含單位績效獎金、特殊單位津貼及提供四年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。

今年衛福部「三班輪值夜班護理人員直接獎勵」等多元留任措施，推動總統賴清德「擴大醫療投資，打造健康台灣」的政策方向，改善現有護理人力短缺、供需失衡問題。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫院各職類人員流動率極高，為了打造更友善的執業環境，新光醫院提供醫事人員更合理的待遇，相信可以有助留才、吸引更多人投入醫療產業，新光醫院力挺政府加薪政策，今年發出近億元，累計調升全體員工薪資超過10%。並實施「幸福企業育嬰補助方案」，符合育嬰補助條件審核通過即可領取每月1萬元，最高核發18個月共18萬元補助，迄今已有93位同仁申請。

經統計，112年9月病床降載關床數91床，截至今年8月31日關床數已降低至44床，有望在今年10月底將降載關床數降低至20床以下。洪子仁也呼籲，政府加強對醫療產業的投資、建立合理的健保點值，讓醫療機構有財務韌性，能落實相關政策，把醫護、民眾照顧到最好。