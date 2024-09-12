在宅急症照護明年擴大辦理！新增「居家安寧」疼痛控制免跑醫院

▲健保署舉辦「在宅急症照護政策與實務對話論壇」，健保署長石崇良（左二）宣布明年要擴大辦理。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今年7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便的失能民眾及照護機構住民，在家或照護機構內也能接受感染急症治療，實施2個月以來成效良好，個案以尿路感染問題居多，多數能一周內完成治療，近9成無須再轉急診或住院。健保署長石崇良今（12）日宣布，明年起會擴大辦理，將「居家安寧急症」照護也納入，例如癌症患者的疼痛問題也可以在家處理，預期將有2~3萬人受惠。

健保署今日在南港展覽館「第五屆台北國際照顧博覽會」舉辦「在宅急症照護政策與實務對話論壇」。石崇良表示，我國人口快速老化，2025年將邁入超高齡社會。健保署統計至2022年，65歲以上保險對象人數約占17.3%，醫療費用約占41.57%，呈現逐年上升趨勢。

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健保署在今年7月大力推動「在宅急症照護試辦計畫」，石崇良表示，全國申請在宅急症照護參與團隊計160個團隊、692家院所及3,571位醫事人員參與。在宅急症照護試辦計畫係針對肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類患者提供醫療服務，截至8月，目前已收案院所數71家，照護個案255人。

進一步分析，照護對象以75歲以上高齡且完全依賴之長者為主，尿路感染居多(52%)；肺炎次之(30%)。所有個案整體平均照護天數約5.4天，其中肺炎6.2天，尿路及軟組織感染約5天；接受照護個案近9成可以治療完成無須再轉急診或住院；且照護小組會協助評估，必要時調整或轉介長照服務。

▲健保署「在宅急症照護政策與實務對話論壇」，署長石崇良強調後續應該讓長照與醫療結合。（圖／記者洪巧藍攝）

「在宅急症照護明年度會擴大辦理！」石崇良在論壇現場宣布，要將居家安寧的急症進行全面涵蓋，因為安寧照護不僅是感染給抗生素，還有包含癌症末期出現的營養問題、惡病質、疼痛控制等，希望能讓個案全程在家中接受治療，相關措施預計明年第一季實施；國內居家個案約8萬人，其中約有2~3萬屬於安寧照護。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒補充說明，末期病患可能會出現呼吸喘、疼痛、還有可能譫妄問題出現，家人一看到都會相當緊張，趕緊讓患者送醫。而且現在的在宅急症針對感染，這些非感染問題就不在範圍內，後續納入之後就可以在宅進行處置，免於奔波之苦。

此外，石崇良提到，後續要檢討相關支付制度，在宅醫療護理人員需要每日進行家訪給予醫療處置，但是遭逢六日等假日出勤相當辛苦，意願也受影響，將優先討論「居家護理費」在假日時加成給付，預計明年實施。

衛福部長邱泰源於論壇致詞表示，醫療與長照銜接為實現「健康台灣」的重點工作計畫目標之一，「在宅急症照護試辦計畫」的實施、精進整合性居家照護計畫，並搭配長照3.0的推動，皆是守護國人健康、達成在宅安心安養又安老的重要方針。

▲健保署舉辦「在宅急症照護政策與實務對話論壇」，許多在宅醫療領域專業人士出席分享經驗，也反映遭遇的問題。（圖／記者洪巧藍攝）