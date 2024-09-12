「超慢跑」風靡長輩圈！但非人人都適合　醫提3狀況要小心

▲長壽運動超慢跑近來相當受歡迎，但醫師提醒不是人人都適合。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

「超慢跑」因為不受空間時間限制，易於執行又很有感等特性，受到不少長輩歡迎。醫師指出，超慢跑確實是一種無門檻的運動，沒有運動習慣的人也能輕鬆上手，適合運動新手、年長者或體能較不好的人。但這並不代表人人都適合，若是患有足底筋膜炎、有膝蓋、腳踝、關節疾病以及患有心血管疾病的患者，建議還是先諮詢醫師的意見再開始練習。

超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動，以類似原地跑步的方式來達到運動，沒有時間與空間限制，可以邊看電視或聊天時同步運動。但是「超慢跑」並非字面上的慢，其實它有一定的節奏與速度要求，例如每分鐘達到180下，時速要比健走更快些。

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▲超慢跑注意事項。（圖／北市聯醫提供）

北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主任程威銘說，有許多疾病都跟不運動有關，一般常見的性功能障礙或勃起障礙，因爲血管很細小如果長期缺乏活化、代謝不良等導致血管功能不佳，就很容易受到血脂、膽固醇等的影響，而這些患者也同時屬於心肌梗塞的高危險群。

另外，肥胖問題也會直接影響泌尿系統的健康，對於男性的攝護腺肥大或產後婦女、高齡長者常見的尿失禁、骨盆腔鬆弛等症狀，控制體重，病況也能得到改善，因此，對於平時不運動或有運動困難的人來說，超慢跑的確是不錯的選擇。

超慢跑除了具備流行的話題性，運動成本也較低，算是一種無門檻的運動，相信沒有運動習慣的人也能輕鬆上手，適合運動新手、年長者或體能較不好的人，但程威銘提醒，若是患有足底筋膜炎、有膝蓋、腳踝、關節疾病以及患有心血管疾病的患者，建議還是先諮詢醫師的意見再開始練習。

醫師也提醒，超慢跑要留意細節，從暖身與伸展、速度節奏、跑步姿勢到穿著的鞋襪等，更重要是留意自己的體能狀態，建議剛開始可以從原地踏步開始，慢慢調配自己的速度與節奏，找到能讓自己保持持續運動的最佳方式。

▲▼超慢跑建議。（圖／北市聯醫提供）