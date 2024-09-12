7旬翁想再生1子卻「乾射精」診斷無精症　顯微手術幫圓夢

▲書田診所泌尿科副院長洪峻澤說明無精症。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名70多歲男性，已經有子女，但是身家太過豐厚，想再生一個來繼承財產，他因幾年前做過攝護腺雷射手術，雖然勃起功能正常，也能夠達到射精狀態，卻沒有精液。就醫檢查確認是「逆行性射精」，精液全部都跑到膀胱裡，且精液會因為尿液酸性而遭到破壞，屬於無精症的一種，最後靠顯微手術才成功取得精子。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤說明，無精蟲症是指精液中沒有精蟲，成為空包彈，但不表示患者睪丸完全沒有精蟲。引起無精蟲症的原因大致分成兩類，一是「阻塞性無精蟲症」，二是「非阻塞性無精蟲症」。

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其中，阻塞性無精蟲症是指睪丸本身功能正常，但精蟲輸出的管道（附睪或輸精管）阻塞或缺失，導致精蟲無法輸出，造成無精蟲症，特徵為睪丸大小、性賀爾蒙 (Testosterone, LH, FSH) 分泌正常。

常見的原因包含先天性兩側輸精管缺失、曾經做過結紮節育手術、兩側慢性附睪發炎、攝護腺雷射手術後的逆行性射精等，這類型的無精症從附睪或睪丸取精的成功率很高。

洪峻澤就曾經收治一名34歲男性，身體健康，性功能正常，結婚一年多卻不孕。太太檢查沒問題，該男才來做精液檢驗，發現是無精蟲症，理學檢查睪丸、附睪都正常，卻摸不到輸精管，可能是先天性兩側輸精管缺失。

至於非阻塞性無精蟲症，洪峻澤分析，這是睪丸功能衰竭無法製造精蟲，超過一半至今仍找不出原因，常見特徵為睪丸萎縮、性賀爾蒙 (Testosterone, LH, FSH) 分泌異常。

洪峻澤也分享一名33歲男性的個案，他婚後不孕，生殖器理學檢查發現睪丸僅2.5公分比正常稍小，附睪和輸精管都正常，荷爾蒙檢查和染色體檢查都正常，很可能是不明原因的睪丸衰竭導致的無精蟲症。

洪峻澤說，這類個案可能在睪丸深處存在少量精子，但即便透過顯微手術取精找到精蟲的成功率，比阻塞性無精蟲症少很多。此外，僅少數（＜3%）是因腦下垂體的性促激素缺乏，導致睪丸造精功能低下，可以用荷爾蒙治療。

當男人被告知是無精蟲症的那一刻，幾乎都會感到晴天霹靂，慌張無措。洪峻澤表示，只要釐清病情，還是有生機，近年來，治療男性無精蟲症不孕症的重大進展就是顯微睪丸取精手術 (md-TESE, microdissection testicular sperm extraction)，將睪丸切開，地毯式的探查，取出較彎曲粗大的細精管，粹取出精蟲，配合女性不孕症生殖技術，達到生育的目標。