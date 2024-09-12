不想孩子煩惱！6旬夫妻簽預立醫療　諮詢過程讓親子關係更緊密

▲施子健醫師建議，基於對生命的尊重、為自己負責，民眾可以接受「預立醫療照護諮商」。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

透過「預立醫療決定」讓民眾在健康時提前做出醫療處置決定，若未來遭逢末期疾病、不可逆昏迷，發生無法表達意願的情況，他們的醫療需求和願望能夠被尊重和執行，達到尊嚴善終。有一對60多歲夫妻要預立醫療決定，依照規定找子女一同參與諮商，過程中孩子了解父母不願意讓他們承擔抉擇「救與不救」的道德綁架與煩惱，體會到父母對他們的愛，也互相分享想法，原本比較疏離的親子關係也因此被拉近。

不惜一切代價延長病人生命，是苦了家屬還是折磨病人？ 台灣於2016年通過亞洲首個《病人自主權利法》，把拒絕醫療權擴及至不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智和其他公告重症患者。而從2019年開始正式實施後，根據衛福部截至今年9月最新資料，約有8.5萬人完成預立醫療決定(Advance Directive, AD)，簽署比例不到1%，相較美國約37%的簽署比例仍顯偏低。

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恩主公醫院預立醫療照護諮商門診主治醫師施子健表示，其實預立醫療的好處除了提升病人的自主權外，還有減輕家屬壓力，避免不必要的醫療措施和支持居家照護。

施子健說明，預立醫療可以幫助患者在面對重大疾病時，充分行使自己的知情權和選擇權，做出符合個人意願的醫療決策，也因為是由病人選擇、拒絕不必要的維生醫療，避免不必要的痛苦和醫療資源浪費，這讓病人家屬不用幫忙做出重大決定，得以減輕心理的壓力和內疚感。

除了先前提到的父母請子女陪同諮商，施子健分享，國內在同婚通過後，同性伴侶不只能簽署手術同意書，也能共同參與預立醫療照護諮商，在門診中就有同性伴侶一起參與諮商，彼此擔任對方的醫療委任代理人，藉由諮商瞭解彼此面對「人生最後一哩路」的想法。

▲簽署預立醫療決定書，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

施子健解釋，預立醫療門診收案意願人須具完全行為能力者，法定須滿18歲，而預立醫療照護諮商的法定參與人，除了意願人，還需有二等親內親屬參加。

另一方面，門診單位則由具備豐富臨床經驗的醫師，兩年以上實務經驗的護理師、社工人員或心理師，經過預立醫療照護諮商課程訓練後，為病人及其家屬進行醫療諮商服務。

過程中會介紹各種臨床情境下的治療選項，幫助病人做出符合個人意願的醫療決策。完成諮商後由門診機構將核章過的預立醫療決定書交給意願人簽署，簽署後掃描上傳並由衛福部在健保卡上註記，方能完成預立醫療決定。

此外，預立醫療照護諮商屬於自費，一般得花2000至3500元不等的費用，而健保從今年7月起把末期病人、輕度失智、居家醫療等4類患者的諮商納入健保給付，每人終身給付1次。