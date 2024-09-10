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小磨坊出包！「小茴香子」農藥超標　2.4萬公斤退運銷毀

▲▼小磨坊辛香料被檢出農藥殘留。（圖／食藥署提供）

▲小磨坊進口辛香料被檢出農藥殘留。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（10）日公布最新邊境查驗不合格品項共13項。其中包括知名調味料品牌「小磨坊」自中國大陸輸入的「小茴香子B」檢出農藥殘留含量不符規定；另外，好之味國際貿易有限公司自埃及進口的「胡荽子粉」檢出蘇丹色素一號和四號，依規定2040公斤在邊境全數銷毀，不得退運。

食藥署副署長林金富說明，邊境查驗不合格品項中，其中一項是「小磨坊」自中國大陸輸入的「小茴香子B(FENNEL SEED)」檢出殘留農藥賽洛寧0.12 ppm，依據農藥殘留容許量標準，賽洛寧定量極限為0.03 ppm，被判定為不合格，24000公斤依規定須退運或銷毀。

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林金富表示，輸入業者為小磨坊，會由一般抽批調整為加強抽批查驗，此為同產地、同號列近六個月內第一次不合格。而賽洛寧本身為一種殺蟲劑，可用於其他作物，但辛香料不准用。

另外，辛香料不合格部分，還有好之味國際貿易有限公司自埃及進口的「胡荽子粉(CORIANDER POWDER)」，檢出含非法定著色劑蘇丹紅一號及蘇丹紅四號，此批產品共2040公斤，依規定在邊境須銷毀，不得退運。林金富表示，目前辛香料的蘇丹色素只剩中國、印度採取監視查驗，但此次針對埃及會再進行調控，改由監視查驗，未來每三個月會再檢討確認檢出結果。

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關鍵字： 食藥署 小磨坊 辛香料 蘇丹紅 埃及

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