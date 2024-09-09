哈佛研究：「有3次機會」變聰明　不要叫小孩「閉嘴」

▲到了15歲以後，孩子的大腦幾乎不再有變化了，家長必須把握「3次機會」。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

哈佛大學兒童行為科學家Richard Weissbourd教授的團隊研究發現，孩子有三個機會，可以變得更聰明。你們知道嗎？孩子之後能不能夠聰明，就看看父母有沒有好抓住機會了！

大腦發展分階段 且這段時間非常短暫

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重症醫師黃軒指出，研究發現，在12歲之前，與視覺、聽覺、語言和認知相關的腦神經連接發展迅速，並且幾乎完成。而在12歲之後，大腦功能的發展趨於停滯，遠不如之前那麼活躍。

哈佛大學教授強調：孩子智力發展的有三個「黃金時刻」，父母應該抓住機會來培養孩子卓越的IQ。這是通過多項大規模實驗，科學家們才發現：

．在3歲之前：孩子的大腦只發展了60%。

．在6歲之前：這個比例增至80%。

然而，當孩子在10到13歲之間時，大腦的發展趨於平穩，因為此時大腦的發展已基本完成。

．在15歲之後，孩子的大腦幾乎不再有變化。

智力和人格發展關鍵期 把握黃金3階段

為了避免遺憾的事情發生，同時提升孩子的智商，父母應該專注於以下三個黃金階段，並應該特別「關注自己的行為」：

．0 - 3歲階段

這是孩子對周圍世界充滿好奇的階段，他們逐漸形成自我意識，並渴望探索一切，模仿他們看到的一切。小孩子尤其喜歡模仿父母的行為。他們總是非常專注於父母的所作所為，仔細觀察並將其記錄在大腦中，然後重複這些行為。

此外，這個階段的孩子還具有強烈的競爭意識。例如，當兩個孩子一起吃飯時，他們會吃得比單獨吃飯時快得多。或者在一起玩玩具時，孩子們往往會爭奪另一個孩子手中的玩具。

而此時，孩子的大腦有三個主要功能：吸收新事物、重複並最終記住、孩子的記憶速度極快（比成人的記憶時間高出三倍）。

．3 - 6歲階段

這個階段是孩子大腦發展的「黃金時期」之一，孩子的「語言」能力、「邏輯」思維和「創造力」在這段時間內迅速發展。他們開始對數字、顏色、形狀和文字表現出濃厚的興趣，這時候父母應該提供多樣化的學習材料和環境來刺激孩子的智力發展。

這個時期的孩子特別喜歡提問，對世界充滿了無窮的好奇心。「為什麼」這個問題可能會成為家中的常客。父母應該耐心回答孩子的問題，並鼓勵他們通過觀察和實驗來找到答案，而不是小孩不要亂問或叫小孩閉嘴。這不僅有助於他們的認知發展，還能培養他們的批判性思維和問題解決能力。

此外，這個階段的孩子也開始發展社交技能。通過與同齡人的互動，他們學會分享、合作和解決衝突。父母可以為孩子提供機會參加集體活動，如幼兒園、小組遊戲等，這樣不僅能夠增強孩子的社交能力，也能提升他們的情商（EQ）。

值得注意的是，這個時期是塑造孩子性格和價值觀的重要階段。「父母應該以身作則」展示正確的行為和價值觀，並通過「故事、遊戲」等形式教導孩子正確的是非觀念。

．6 - 12歲階段

這段時間，孩子的大腦已進一步發展，他們的認知能力和學習能力顯著提升。這也是他們進入正式學校教育的階段，開始系統地學習知識，並逐步養成學習「習慣」和「自律」能力。

在這個階段，父母應該鼓勵孩子探索他們的興趣和天賦，無論是音樂、運動、科學還是藝術等，這樣的探索不僅能豐富他們的知識結構，還能培養他們的專業技能和自信心。

同時，這也是孩子形成「自我認同」的重要時期。父母應該鼓勵孩子在面對挑戰時保持積極態度，並教導他們如何處理挫折和壓力。這種情感上的支持對於他們未來的心理健康至關重要。

除了學業和興趣的發展，這個時期的孩子也逐漸學會承擔責任，理解自己在家庭和社會中的角色。父母可以通過家庭任務或社區服務等活動來幫助孩子培養「責任感」和社會責任意識。

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