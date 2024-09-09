48歲婦「老忘記關火」竟已中度失智　醫揪「關鍵原因」示警年輕化

▲一名48歲婦人近期老忘記關火，家人警覺不對勁，就醫發現已經中度失智。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

失智症一直被認為是老年人的專屬疾病，但近年來卻顯示出年輕化的趨勢。一名48歲婦女近來頻頻忘記關掉爐火，女兒察覺有異帶至醫院就醫，檢查竟發現已經是中度失智，原因為遺傳性腦血管疾病。醫師提醒，血管型失智症是常見的失智症類型之一，與一般退化型失智症不同，血管型的病程呈現階梯式惡化。

台北市立萬芳醫院神經內科黃怡臻醫師指出，隨著醫療科技進步和健康意識提高，越來越多家庭開始關注早期症狀，並帶疑似失智症的親屬就醫，雖然大多數病人年齡較大，但也有部分年輕人因家族遺傳、腦血管疾病或頭部外傷而罹患失智症。

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黃怡臻分享該名48歲婦女案例，個案長期在家照顧家務，但近來卻頻頻出錯，甚至忘記關掉爐火，經評估確診為中度失智症，原因為遺傳型腦血管疾病，在治療下，病情獲得控制未再進一步惡化，這顯示出家人的關心與及時就醫，對於延緩失智症惡化至關重要。

黃怡臻說，隨著年齡增長，記憶力衰退是自然現象，但許多人往往難以分辨正常的老化現象和失智症的差異，導致在早期症狀出現時未能接受完整的診斷與治療，等到明顯察覺異狀時，已經進展到中晚期。

▲萬芳醫院神經內科黃怡臻。（圖／萬芳醫院提供）

血管型失智症是常見的失智症類型之一，成因通常與腦中風或慢性腦血管病變有關，這些情況會導致腦部血液循環不良，進而造成腦細胞死亡，導致認知功能逐漸衰退，與一般退化型失智症不同的是，血管型失智症的病程呈現階梯式惡化，病人的認知功能會在每次腦血管事件（如小中風）後突然下降，之後可能穩定一段時間，直到下一次事件引發新的惡化，形成一個階梯狀的病程。

除了血管型失智症外，阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等也是常見退化性失智症，其它導致失智的原因還包括頭部外傷、營養失調缺乏B12、葉酸等營養素，以及新陳代謝異常或酗酒等，這些不同類型的失智症，其病因、症狀和治療方式也各不相同。

黃怡臻提醒，正常的記憶衰退通常可藉由提示恢復記憶，不會嚴重影響日常生活，但失智症病人則會徹底忘記過去的言行，即使受到他人提醒也無法回憶起來，尤其現在失智症不再是老年人的專利，任何年齡層都應保持警覺，早期透過專業評估和診斷，並配合醫師的治療，能有效延緩疾病進程。