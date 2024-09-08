「柚子」高纖助消化！　專家教你挑選「3大訣竅」

▲文旦富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素。（圖／農業部提供）

文／食力編輯部

文旦富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是國人中秋節不可或缺的應景水果，台南區農業改良場（簡稱台南農改場）提供挑選好吃而且果實品質最佳的文旦三要訣：第一要油胞細緻、顏色呈黃綠色，第二挑選果形勻稱、短三角，第三則是用手輕托、沉重感，果實品質最佳。

台南農改良場說明，全台文旦種植面積3,911公頃，主要產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。各地產區為求文旦產品區隔，遂冠以當地地名，以建立各自品牌、打開知名度，並拓展運銷通路行銷全國各地。

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2024年文旦花期正常，果實生育日數充足，雖受颱風影響，部分產區果皮外觀及產量稍受影響，但果肉卻更為飽滿，且清甜芳香及回甘的特色依舊。各地產區於8月中旬後陸續採收上市，採收後會先經過約一週的辭水（俗稱消水），待果皮略為皺縮轉黃，這時候的果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香！

挑選文旦的3個秘訣 簡單品嚐最佳風味

台南農改良場指出，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除了向熟識柚農試吃、購買外，該場分享挑選文旦的小撇步：

1、油胞細緻、果皮呈現黃綠色：

挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後的果皮較薄、果肉質地也會較細緻。若消費者想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，再置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

2、果形勻稱、短三角：

挑選果實形狀勻稱、不歪斜的文旦，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

3、用手輕托、要沉重：

不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮；而較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

台南農改良場表示，文旦營養價值高，又富含膳食纖維有助消化，是很好的天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足的國產水果，現正值文旦產期，請大家多多選購，讓您吃得健康美味，又能做好體內環保。

你應該要知道的食事

中秋節應景水果「文旦」富含膳食纖維、維他命C，口感Q台、味道酸甜是許多人的最愛。台南農改場提供了3個在挑選上的撇步，選則油胞細緻、顏色呈黃綠色；果形勻稱、短三角；用手輕托、沉重感，果實品質最佳。

本文由食力food NEXT【文旦果肉香Q彈牙、高纖助消化 掌握3大訣竅享受酸甘甜好滋味！】授權提供