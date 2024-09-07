3女性病連發！嫩妹「二度染淋病」還墮胎　醫嘆：不知該說什麼

▲近期感染性病的女患者一個接一個，連婦產科醫師都忍不住問「會不會太多？」（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人性觀念開放，若未做好防護措施，恐讓自己陷入性病危機中。婦產科醫師王樂明透露，近期一連收了2例感染淋病、1例長菜花的女患者，其中一名20歲出頭的嫩妹陰道分泌物變多，3年內二度中鏢淋病，期間甚至求診要求引產，且懷的還是前男友的孩子，錯綜複雜的兩性關係，讓醫師聽了感嘆，「真的不知該說什麼」。

萬芳醫院婦產科產科主任王樂明醫師在粉專PO文寫下，「這週通報了2個淋病的案例，根據三級法定傳染病需通報，否則會被罰錢，一週2個會不會太多。」他接著說，一名20歲出頭的女子，主訴陰道分泌物多，內診檢查進行細菌培養確診淋病，而病歷上顯示她前年就得過一次，怎料對方一臉淡定地說，「每次我有問題都是找你的啊，去年也是你幫我引產的」，讓他當場無言愣住。

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王樂明接著說，第二例淋病個案則是30歲出頭的二寶媽，因巴氏腺囊腫腫脹疼痛，就醫安排開刀，手術當下培養出細菌為淋病。他表示，門診中很多女性因私密處搔癢、分泌物增加而求診，並表示上個月也有一名25歲女子，半夜黃體破裂掛急診，回診時順便內診卻驗出感染菜花，當事人當場嚇傻。後來再回診，她表示男友生殖器也發現一顆一顆的菜花。

▲醫師呼籲，男生女生都該好好愛護自己。（示意圖／記者劉維榛攝）

關於淋病與HPV人類乳突病毒（菜花）發病症狀，王樂明說明，前者為淋病雙球菌感染，通常會在性行為後的1～14天內發病，男性排尿可能感到疼痛，女性會出現分泌物增加；菜花則是藉由性生活或接觸受汙染的物品而感染，其潛伏期較長，於性器官上會出現像花椰菜般尖凸起物，雖可用藥膏治療，但若本身免疫系統差還是會有復發可能。

王樂明強調，得到性病只有女生單方治療是沒有用的，若另一半未治療仍會反覆交叉感染，加上如果不是固定性伴侶就更嚴重了，人數範圍恐會越擴越大。他呼籲，良好的關係需要共同建立，不論男女都要好好愛護自己。