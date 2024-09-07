大便別超過10分鐘！痔瘡「5招可防」　醫：腫出來回不去了

▲久坐馬桶出力恐讓痔瘡衝出回不去。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

痔瘡是難以向他人說明的疾病，根據統計，台灣的痔瘡患者就有39萬人，盛行率極高，且近幾年有年輕化趨勢。醫師鍾雲霓分享保養和預防痔瘡的「5大方法」，包括溫水坐浴、清水清洗、避開刺激食物，以及每週3次有氧運動，其中不少人很愛邊蹲馬桶邊滑手機，一用就快半小時，讓她直呼「痔瘡就腫出來回不去了」，必須避免久坐馬桶。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓在《早安健康》衛教影片中提到，痔瘡是肛門血管老化的狀況，血流流過肛門就會變得比較慢，因此容易形成血塊。並分享「5方法」能保養和預防痔瘡，你一定要知道：

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1.溫水坐浴

每天排便後和洗澡後，準備一盆高於體溫一點點的熱水，坐入浸泡肛門15分鐘；也可以在浴缸中泡下半身15分鐘；每天泡盆2～3次。若不方便坐浴泡盆，也可在沐浴後，用蓮蓬頭溫熱水沖肛門周邊2～3分鐘，一日1～4次，就能見到舒緩效果。

2.清水清洗

若感覺肛門刺、癢、痛，可能是過度清潔，而不是洗不乾淨。私密處洗劑、沐浴乳、肥皂、香氛，不論成分多天然，都可能是引起皮膚刺激的過敏原。建議肛門用清水洗就好，任何洗劑都可能造成刺激和過度清潔，如果在更換新的肥皂或沐浴乳後開始出現肛門刺、癢的症狀，可能是對新的洗劑過敏。

▲辛辣食物會刺激痔瘡、惡化病情。（示意圖／本報資料照）

3.避開刺激食物

酒精或辛辣食物對於腫脹的痔瘡黏膜組織更具刺激性，會使已形成的痔瘡急速惡化。而含鹽分高的加工食品，會使水分累積在人體組織間，水分不能有效回到腸道就無法協助糞便變濕、變軟，反覆刺激也會讓痔瘡組織惡化。

4.一週3次有氧運動

要預防痔瘡，重點是「維持下身血液循環」，而關鍵在於運動。在運動促進血流循環的過程中，會間接訓練肌肉張力和血管彈性，血管有彈性、血液不停滯、局部膨脹壓力低，比較不會有提早老化、脫垂、腫脹，甚至血栓阻塞的情形。

5.避免坐馬桶出力超過5～7分鐘

偶一為之不要緊，但時常這麼做肛門裡的組織都會下墜鬆脫，痔瘡就腫出來回不去了。如果真的擔心痔瘡問題，切記馬桶不要坐超過10分鐘，若想邊滑手機，則可把馬桶蓋蓋上，當作普通座椅坐，以減少肛門內容物向下衝。