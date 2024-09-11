一直聞到死鼠味！醫從鼻孔拖出「整坨黴菌球」　她秒驚：怎這麼多

▲阿姨鼻竇內卡著一顆超大黴菌球，是她一直聞到死老鼠味的原因。（圖／陳亮宇醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

不斷聞到臭味，殊不知是自身發出的異味！台中一名70歲阿姨「一直聞到死老鼠味」，四處求診半年都治不好，直到找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，以內視鏡深入探究，猛然驚見一大坨黴菌球就卡在鼻竇內，且位置卡得非常深，耐心耗費10多分鐘才慢慢夾出。患者一看到鼻腔內「生菇」也忍不住直呼「怎麼這麼多」。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇在粉專分享一支影片，只見他先用器械替臭味纏身的阿姨吸鼻涕，不過吸完後卻覺得怪怪的「怎麼有固體？」並試著以內視鏡深入上鼻道一看才發現，一大坨黴菌球卡在鼻竇（蝶竇）裡，他嘗試一點一點慢慢吸卻無功而返，不放棄地改以夾取的方式再撈一次，終於取出超巨型黴菌球。

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陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，超大黴菌球就卡在阿姨的蝶竇，其位於顱底部，算是整個頭骨的中心位置、非常深。一般而言，同樣病況者需要住院接受全身麻醉手術，但礙於患者本身有多重慢性病，且糖尿病控制不佳，推測就是鼻孔長黴菌的原因，因此他大膽嘗試在門診以內視鏡清除黴菌球，「要知道蝶竇的上方就是腦部，一不小心太用力，甚至可能直接戳破顱底骨進腦部！還好，阿姨很配合有順利把黴菌清除！」

陳亮宇解釋，黴菌性的鼻竇炎仍以開刀為主，因為殺黴菌的藥物副作用大、較傷身體，因此靠手術移除會比較好，當然控制好自身的糖尿病仍是關鍵。他也補充，黴菌性鼻竇炎分為侵襲性與非侵襲性，前者好發於免疫力低下、像是阿姨這類糖尿病控制不佳的患者，病灶除了在鼻子內化膿發臭外，甚至可能侵犯骨頭，吃穿顱底感染腦部。

陳亮宇表示，所幸阿姨運氣好，屬於非侵襲性的黴菌鼻竇炎；而非侵襲性的鼻竇炎則可能發生在一般人身上，算是伺機性感染。