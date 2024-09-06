沈慶京傳抽搐送醫！醫分析3狀況　電腦斷層要排除「最嚴重」那種

▲沈慶京列京華城案被告步入北檢，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

京華城案持續延燒！威京集團主席沈慶京傳出身體不適緊急被送往急診，目擊者說看到他全身抽搐被推進電腦斷層室檢查。急診醫師表示，常見抽搐送醫有3種情況，包含猝死前腦部不正常放電、癲癇，另一種則和腦部無關，是焦慮情緒造成的過度換氣。分析過往從檢調監所送來就醫者，大部分都是情緒問題引起，而急診醫師為排除最嚴重情況，會先用電腦斷層釐清問題，再來做後續處置。



沈慶京涉嫌向台北市議員應曉薇行賄4740萬元，遭到羈押禁見，今日再傳出因為身體不適，被緊急送醫救治。有目擊者在網路社群貼文指出，疑似沈慶京的老先生在護理人員問話時都回答不清楚，還全身抽搐，最後被送入電腦斷層檢查。



振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學表示，抽搐可能原因很多，難以單純去判斷，不過臨床上多見有3種情況，第一種最嚴重，是猝死前腦部不正常放電，這種抽搐後續恐怕會喪失心跳；另外一種就是癲癇，也是和腦部不正常放電相關。

最後一種則和腦部無關，田知學說明，人在面臨很大的情緒精神壓力，因為焦慮導致的過度換氣，這也是一般急診收到檢調、監所送來病人比較常見的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈慶京送醫畫面。（圖／民眾提供）

由於是哪一種類型抽搐會影響到後續處置，田知學說，急診醫師通常會以最嚴重情況優先排除，所以會安排電腦斷層，釐清是否腦出血、中風等急性問題，如果是和腦部有關的抽搐，後續也可能會查腦波圖等。至於情緒問題，則可能會給予安撫休息或施打鎮定劑。

田知學也提到，如果是癲癇造成的抽搐，應該是本來就有相關病史。也提醒民眾，如果發現身邊有人癲癇發作，大部分的人約5分鐘會恢復，所以此時重點是讓他慢慢躺下在地上抽搐，並且移除周遭危險物品，打119請求救助，如果情緒上還有餘力則拍下患者抽搐的樣子，以便後續醫師判斷。

田知學提醒，此時不要做出對抗抽搐的行為，例如壓制患者，或者戲劇常見讓患者咬東西避免咬到舌頭，那些都是錯誤的，可能反而會造成二度傷害如骨折、下巴脫臼等。而癲癇最擔心的則是「癲癇重積狀態」，包含發作時間超過5分鐘，或者反覆發作，都可能造成生命危險，一定要儘速就醫。

針對沈慶京的狀況，部立台北醫院表示，台北醫院承接矯正機關醫療業務，凡是矯正機關需要治療的病人皆可送至指定醫院。而基於保護病人隱私，無法回答及查證提供病人資料與病情。北所則證實，沈慶京經醫師評估有外出就醫需求，昨下午已戒護回所，但病情屬特種個資，因此並未透露。