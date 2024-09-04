「7症狀中3」恐讓你變胖又難瘦！　營養師推6解救食物

▲時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛也要注意啦！（示意圖／達志影像，下同。）

文／常春月刊

最近總是感到疲倦睡不飽，不管怎麼休息也無法恢復精神？或者經常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛？甚至情緒也會莫名低落不開心？以上種種跡象都顯示，你的身體可能正在「慢性發炎」中！

身體慢性發炎 7大症狀

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營養師李婉萍指出，慢性發炎不但會導致你肥胖、難瘦身，還可能減短壽命！以下7大症狀，有3個以上症狀，代表你的身體就已經發炎：

1、時常感到疲倦睡不飽

2、情緒莫名低落不開心

3、吃完飯就馬上跑廁所

4、時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛

5、皮膚紅癢起疹子/鼻子過敏/咳嗽

6、常常感冒掛病號

7、四肢和臉經常被說水腫

6大抗發炎食物

1、蘆筍

含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。

2、綠茶

富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。

3、皇帝豆

具有植物雌激素，有抗發炎的效果。

4、酪梨

富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。

5、莓果類

含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。

6、地瓜葉

富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。

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