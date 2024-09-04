「7症狀中3」恐讓你變胖又難瘦！　營養師推6解救食物

▲時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛也要注意啦！（示意圖／達志影像，下同。）
文／常春月刊
最近總是感到疲倦睡不飽，不管怎麼休息也無法恢復精神？或者經常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛？甚至情緒也會莫名低落不開心？以上種種跡象都顯示，你的身體可能正在「慢性發炎」中！
身體慢性發炎 7大症狀
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營養師李婉萍指出，慢性發炎不但會導致你肥胖、難瘦身，還可能減短壽命！以下7大症狀，有3個以上症狀，代表你的身體就已經發炎：
1、時常感到疲倦睡不飽
2、情緒莫名低落不開心
3、吃完飯就馬上跑廁所
4、時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛
5、皮膚紅癢起疹子/鼻子過敏/咳嗽
6、常常感冒掛病號
7、四肢和臉經常被說水腫
6大抗發炎食物
1、蘆筍
含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。
2、綠茶
富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。
3、皇帝豆
具有植物雌激素，有抗發炎的效果。
4、酪梨
富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。
5、莓果類
含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。
6、地瓜葉
富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。
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