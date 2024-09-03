9成國人習慣忍痛！藥師曝最常見「3大痛」：不管恐增心血管風險

▲頭痛是國人常見的疼痛原因之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

積極緩解「疼痛」看似簡單，卻不是人人都能做到，根據統計，有高達九成八的國人習慣忍痛。藥師提醒，持續放任疼痛不管，可能形成身心的負向循環，據美國研究，持續疼痛將使中樞敏感化，導致疼痛感覺增強，會增加罹患呼吸系統、心血管併發問題的風險。

台北市藥師公會理事長尹岱智引述最新疼痛認知行為調查，五成18歲以上國人曾每週出現一次以上疼痛 ，換算相當於987萬人受疼痛影響 ，但卻有高達九成八國人卻習慣忍痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尹岱智進一步指出，疼痛認知行為調查也顯示，疼痛的感受和忍痛原因各年齡間也大不相同，35～54歲的壯年族群相較其他族群更會覺察自己的疼痛 ，且平常感受到疼痛程度的平均分數也高於其他族群；另本次調查也發現，台灣群眾愈年輕愈不主動與別人傾訴自己的疼痛，年紀越大反而更能表達自己的疼痛狀況。

▲ 藥師公會呼籲重視疼痛。（圖／記者趙于婷攝）



而進一步探究疼痛矛盾的現況顯現，有九成的民眾表示曾因疼痛影響工作與社交 ，但卻以「疼痛忍耐一下子就過了」而不處理為大宗。對此，藥師公會發言人王明媛藥師也分享，平時至藥局諮詢「疼痛問題」的民眾當中，大部分都是已忍痛許久才尋求協助，數據顯示，國人最常面臨的疼痛前三名分別為肌肉酸痛、頭痛和關節疼痛。

針對疼痛發生原因，新北市藥師公會理事長許有杉表示，高工時、高壓環境可能是加劇因素之一，研究指出長期壓力將會改變中樞神經系統的反應，增加疼痛的敏感性，但其實面對疼痛要把握黃金一小時，若沒有即時緩解，可能讓身體疼痛敏感度增加，越忍越痛。

在用藥方面，目前市售止痛藥皆經衛福部核准，按照仿單使用都是安全的，並不容易出現成癮問題。王明媛建議，可以選用含對胃腸刺激性較小、溫和不傷胃成分的止痛藥，而外用止痛藥常見的劑型有包括藥布、藥膏、凝膠和噴劑等，選用含消炎止痛成分的產品，可以緩解各種身體部位的酸痛，如肌肉、關節和肩頸等，民眾都可諮詢專業藥師，視需求選擇。