固定使用同款洗髮精會傷髮？　專家曝：劣質品才是關鍵

圖文／NOW健康

長期使用同款洗髮精，髮質會愈來愈差，甚至禿頭？許多網友言之鑿鑿，認為應該經常更換洗髮精。對此，食藥署認為，市面上洗髮精成分多為國際化粧品廣泛使用的成分，無須擔心長期使用同款洗髮精，讓髮質變差或禿頭。不過，皮膚科醫師趙昭明表示，如長期使用劣質的洗髮精，確實有可能引發大量掉髮。

美容院使用劣質洗髮精 讓熟客掉髮嚴重

趙昭明表示，曾收治1名嚴重掉髮、頭皮發癢的年輕粉領族，其主訴經常至美容院洗頭，但幾個月後，頭皮狀況變差，且非常癢，更可怕的是頭髮1把1把地掉。經過詳細問診，找到可能的罪魁禍首，應該是美容院劣質洗髮精，外加美容院員工的指甲過度搔抓。

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趙昭明說，部分美容院選購廉價的髮用化妝品，都是1大桶，再自行分裝，節省成本，但這類產品大都添加介面活性劑等石化成分，容易產生刺激性，如果持續使用，真會出問題。

挑選洗髮精有4建議 不一定每人都適合潤絲

該如何選擇洗髮精？趙昭明提出4大建議：

1.選擇知名廠牌，不要購買來路不明、價格低到離譜的洗髮精。



2.頭髮容易出油者，可以選擇質地透明、具有透光性的洗髮精，洗淨力較強。



3.髮質偏乾，不宜選擇洗淨力太強的洗髮精，避免頭皮洗得太乾淨而發癢。



4.並非每個人洗髮後均要使用潤絲精，如頭髮偏油者就不適用，以免引發頭皮炎。



此外，洗髮時，水溫應在40至42℃，如果水溫太熱，易將頭皮上的油脂洗得太乾淨，使得頭皮發癢及掉屑。如果用太冷的水洗頭，一旦頭部血管收縮，就可能引發頭痛。



食藥署指出，每天洗髮吹髮時落髮50至70根，均屬於正常範圍，如果嚴重落髮、甚至出現禿頭跡象，建議至皮膚科門診就醫，及早找出病因。

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