30多歲男胃痛到無法睡！醫揪「1細菌感染」嚴重恐致胃癌

▲醫師提醒，長期胃部不適，一定要盡快就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名30多歲男性感覺脹氣和「火燒心」一年多，某日突然胃痛到無法睡覺，緊急就醫發現十二指腸已經快穿孔，醫師進一步檢查發現是「幽門螺旋桿菌」作祟。醫師提醒，「幽門螺旋桿菌」不僅會引發十二指腸發炎、潰瘍，更是胃癌常見的危險因子。

該名男性不菸不酒、飲食清淡，農曆春節前因工作繁忙病況加劇，常半夜脹氣不適，睡眠數次中斷，空腹也會覺得腹部悶痛，甚至害怕飯後胃酸而不想吃東西，撐到半夜胃痛到無法躺睡，才到醫院看診。

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台中慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福指出，該個案平日有飲食過快狀況、胃食道逆流（火燒心）和反覆脹氣已一年多，安排胃鏡檢查發現已有胃潰瘍，且十二指腸正在潰瘍出血，立刻電燒止血，安排住院點滴治療四天。

廖光福說，透過胃鏡發現，該個案的十二指腸潰瘍已深入第三層肌肉，若超過第四層造成穿孔就需要手術，另也發現個案感染幽門螺旋桿菌，判定為潰瘍主因。

▲台中慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福。（圖／醫院提供）

幽門螺旋桿菌經由糞、口傳播，感染後能生存在酸性環境引發腸胃黏膜發炎、潰瘍，進而導致癌症，也因為感染幽門螺旋桿菌不易出現急性症狀，多數人不會特別注意。

廖光福表示，吃飯速度和胃食道逆流有關，但與十二指腸潰瘍關連不大，有九成十二指腸潰瘍病人都是感染幽門螺旋桿菌而發病，幽門螺旋桿菌會導致胃發炎、胃潰瘍、胃癌、十二指腸發炎、十二指腸潰瘍，若不確實殺菌，復發機率達七成，確實清除的復發率則可降低到一成以下。

而幽門螺旋桿菌不僅會導致胃發炎，也是胃癌常見因子。廖光福提醒，胃癌連年排名十大癌症之列，除刺激性飲食、不規律作息與菸、酒、檳榔等誘發因素外，幽門螺旋桿菌也相當危險，如感覺胃部長期或反覆不適都沒有明顯改善，要儘速到醫院檢查，提早發現病因進行治療，治療期要十二周，其中兩周清除幽門螺旋桿菌，必須確實清除才能避免併發癌症。