害你小腹一直變大　醫點名「愛吃這些食物」

▲如果生活模式沒有改變，再怎麼減肥仍容易凸出肚子。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

你的大肚腩，很難消除嗎？一個肚子大大的婦人，就診問：「又不是懐孕，為什麼我的肚子一直大大的？」

你的生活方式 決定了你的大肚腩

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重症醫師黃軒說，大家都不敢問這個問題，而是一直都只是想要減肥瘦身，甚至以為痩身，大肚腩，就會消失了，殊不知，你自己的日常行為生活模式沒有改變，你再怎麼樣的減肥瘦身，你的大大肚腩，很容易再凸起來，很難消除的。

你一直在吃精緻料理 血糖迅速升高和脂肪堆積

黃軒指出，長期攝取精緻料理，特別是以精緻白米面粉製作的主食和點心，可能會讓你面臨健康風險。主要是這些食物，通常缺乏天然纖維和微量營養素，含有大量碳水化合物，會使血糖迅速上升，胰島素便開始忙著向細胞推銷糖分的利用。但「當細胞已經飽和無法再利用這些糖分時，多餘的糖只好被肝臟轉化為脂肪，儲存在身體各處的脂肪組織中」逐漸累積成為「大肚腩」！

所以，如果你經常以這些精緻食物為主食，可能需要重新考慮你的飲食選擇，以避免不必要的脂肪囤積及相關健康問題。

哪些食物，是精緻的料理？

黃軒解釋，是指那些經過高度加工、去除了原有的營養成分，並添加了額外的「糖、脂肪或鹽」的食品。以下是一些常見的精緻料理：

1.白米飯

白米去除了麩皮和胚芽，營養成分較低。

2.白麵包

使用精白麵粉製作，去除了小麥中的麩皮和胚芽。

3.蛋糕、餅乾和甜點

這些食品通常含有大量的精製糖和精白麵粉。

4.泡麵

高鈉、高脂肪，並含有精製碳水化合物。

5.薯片和零食

通常經過油炸並含有大量添加劑和精製澱粉。

6.含糖飲料

如汽水、瓶裝果汁，通常含有大量精製糖。

7.加工肉類

如火腿、培根、香腸等，通常添加了大量鹽和防腐劑。

8.甜麵包和糕點

使用精白麵粉和精製糖製作。

9.糖果和巧克力

大多數糖果和一些巧克力都含有精製糖和添加劑。

10.包裝食品

如冷凍比薩、罐頭食品，通常經過多次加工。

小心反式脂肪的陷阱 內臟脂肪更慘

研究顯示，與正常脂肪不同，反式脂肪可不是身體的好朋友。一旦進入體內，反式脂肪常會通過影響代謝來增加內臟脂肪，這對健康的影響可不小！當長期食用，各種超加工食品，肚子不知不覺就大了一圈。

此外，黃軒提到，內臟脂肪的危害可能超乎你的想像，不僅僅是讓肚子變胖而已。當身體的內臟脂肪存儲達到一定限度，脂質還是源源不斷地進入體內，這些脂肪就會「溢出來」，沉積在內臟表面甚至內部，成為所謂的「異位脂肪」。此時你的身體內臟，就像多年不清理的抽油煙機，各個器官被黏稠的油脂層層包裹。

這些超多的反式脂肪不僅會拖累內臟功能，導致脂肪肝、脂肪腎等問題，還會影響全身代謝，危害心臟、大腦，甚至提高患癌風險。

哪些食物，含有太多的式脂肪？

1.油炸食品

如炸薯條、炸雞、炸甜甜圈等，這些食物通常使用含有反式脂肪的部分氫化油來製作。

2.加工糕點

如餅乾、蛋糕、酥皮點心、派、鬆餅等，這些食品常含有反式脂肪來延長保質期和改善口感。

3.人造奶油

這些產品通常含有大量的反式脂肪，用於烘焙和煎炸。

4.氫化植物油

這是反式脂肪的主要來源，常被用於包裝零食、加工食品和快餐中。

5.烘焙產品

如某些麵包、餅乾和蛋糕，它們通常含有部分氫化油，以延長產品的保存期限。

6.冷凍披薩

一些冷凍披薩的餅皮可能含有反式脂肪，以增加口感和保鮮。

7.非乳製奶精

這類奶精有時會含有反式脂肪，用於咖啡或茶中。這些食物中的反式脂肪會增加心血管疾病的風險，因此建議盡量避免或減少攝取。

你喝的每一杯酒 都是大肚腩的潛在風險

根據研究顯示，酒精對人體來說不僅毫無益處，甚至是一種「有毒的廢物」。當你喝酒時，肝臟必須加班加點來迅速處理這些酒精，以減少其對身體的傷害。然而，酒精會干擾肝臟對脂肪的正常代謝，使得更多的脂肪堆積在肝臟中，這不僅容易形成脂肪肝，還會加速內臟脂肪的積累。

根據世界衛生組織（WHO）的建議，適度飲酒：男性為每天不超過兩個標準杯；女性為每天不超過一個標準杯。黃軒表示，超過這個量的飲酒，無論酒精濃度高低，都會顯著增加內臟脂肪堆積的風險。一個標準杯（standard drink）常見飲品酒如下：

1.啤酒

一杯標準啤酒（約5%酒精濃度）通常約為355毫升（cc）

2. 葡萄酒

一杯標準葡萄酒（約12%酒精濃度）約為148毫升（cc）

3.烈酒

一杯標準烈酒（約40%酒精濃度）約為44毫升（cc）

你一直壓力大 小心大肚腩悄悄找上門

根據研究顯示，長期承受生活壓力，身體會分泌更多的皮質醇。這種壓力荷爾蒙不僅影響情緒，還會改變脂肪在體內的分布方式，讓新生的脂肪更容易堆積在內臟周圍。

黃軒說明，當皮質醇分泌過多時，它會不斷促使脂肪向內臟附近轉移，結果就是你的肚子不知不覺又大了一點。長期如此，內臟脂肪的積累會給健康帶來潛在的風險。

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