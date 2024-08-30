失智不等於老化！非高齡者也有風險　醫提6大早期警訊注意

▲馬偕國際失智月宣導活動，現場提供民眾闖關衛教活動，邀請大家一同認識失智症。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

失智症經常讓人聯想到高齡長者，醫師指出，失智症是一種腦部的疾病，與自然老化是並不相同，臨床觀察60歲以下民眾約有3%有罹病風險，提醒平時應注意是否有記憶力衰退影響生活等6大症狀，有可能是早期失智症的警訊。

馬偕醫院精神醫學部老人精神科主任林承儒表示，根據臨床觀察，除了過去印象中的高齡長者有面臨失智症的風險外，仍約有3%的60歲以下的族群已面臨失智症的威脅。但若能提早發現提早治療，前期的失智症的患者將有機會能夠繼續留在職場，不必被迫離開社群團體。

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林承儒進一步說明，目前雖然仍沒有根治失智症的藥物，但是若能在認知功能輕微下降時（臨床失智評估量表，CDR=0.5）即在極輕度認知功能障礙的時期，早期介入給予藥物治療，能夠有效的延緩惡化速度，幫助維持未來生活品質，減少病程進展到中度失智時伴隨的失能問題。

林承儒提醒，民眾應注意是否有記憶力衰退影響生活、熟悉的事物突然變得困難、對時間地點感到困惑、語言表達能力變差、忘記東西放在哪裡、情緒與個性改變等，都有可能是早期失智症的警訊，應尋求精神科、神經科或是失智症門診的專業建議，免得錯失醫療介入的黃金時機。

研究指出，中年以後的聽力喪失、低密度膽固醇過高、憂鬱、缺少運動、糖尿病、抽菸及喝酒，以及晚年缺少社交活動，都是失智症的風險。衛福部國民健康署也建議，多動腦、多運動、均衡飲食、多參與社會互動、維持健康體重有助於預防失智。

馬偕醫院為了提供更完整的失智症相關訊息，精神醫學部特別設立臉書粉絲團「台北馬偕紀念醫院失智共照中心」，讓民眾參考。

▲馬偕國際失智月宣導活動，由馬偕紀念醫院洪大川副院長(左六)、馬偕紀念醫院精神醫學部老人精神科主任林承儒(左七)與合作社區失智症服務據點共同宣導認識失智症，提升失智症認知。（圖／馬偕醫院提供）