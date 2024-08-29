30歲男咳嗽發燒5天「見一幕嚇到」　醫揪元兇

▲醫師幫患者做「鼻咽內視鏡」檢查，結果看到鼻腔後方的腺樣體都是膿。（圖／翻攝「李典憲 耳鼻喉科醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師李典憲分享一起個案，一名30歲男性鼻咽化膿，居然是「腺病毒」感染，做了鼻咽內視鏡檢查，病人看到也嚇一跳。

李典憲在臉書表示，28日早上門診遇到一名發燒5天的30歲男性，主訴輕微咳嗽，但「喉嚨和鼻腔後方非常疼痛」，沒什麼鼻涕，但鼻涕用力擤出來會帶有血絲。

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李典憲指出，因擔心有鼻竇炎的可能，幫患者做了鼻咽內視鏡檢查，結果看到鼻腔後方的腺樣體都是膿，病人看到也嚇一跳，因為除了膿，鼻咽黏膜都有點糜爛。

▼腺病毒快篩兩條線。（圖／翻攝「李典憲 耳鼻喉科醫師」臉書）



李典憲說，會造成鼻咽部這麼厲害的感染，還是要想到會不會是腺病毒（adenovirus）的感染，隨即在鼻咽部做了腺病毒的快篩，結果快篩盤立馬顯示深深的兩條線！

李典憲解釋，腺病毒這隻病毒最初命名，就是因為它當時就是從人類「腺樣體」分離出來的，所以會造成腺樣體感染，並不會讓人覺得意外，傳染途徑主要以接觸傳染及飛沫傳染為主。

李典憲提醒，腺病毒不只會感染小朋友，大人也會有被感染的風險，常見症狀表現包括發燒、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀；另外，也有可能會造成扁桃腺、腺樣體化膿或結膜炎等特殊症狀；若病毒感染到腸胃道，則會造成腹瀉、嘔吐類似腸胃炎的症狀。

李典憲表示，腺病毒的治療方式就是症狀治療，並沒有特殊藥物可以使用，平時勤洗手，出入人多公共場所配戴口罩，才能有效預防感染唷！