老化、心臟病等風險和感情有關！　單身族可以這樣做

▲專家指出，老狗的重要性高於老伴喔！（示意圖／達志影像。下同。）

文／常春月刊

研究發現，心臟病、糖尿病等慢性病，竟然和感情生活幸不幸福大有關係，叫現代許多單身族群怎麼辦？專家說，老年快樂生活要有4老，老友、老本、老狗、老伴，老伴雖然重要，但卻是最後一名，而且，可以替代。

這篇是發表在《心理學與衰老期刊》的研究報告。研究人員以1972年4月至1973年3月期間在紐西蘭出生的1037名參與者為對象，分別針對其26歲、32歲、38歲、45歲等，4個年齡階段的戀愛關係特徵、關係品質和伴侶暴力進行分析。

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分析發現，其中有883人在4個階段均處戀愛狀態，62人在3個階段處於戀愛狀態，29人在其中兩個階段處於戀愛狀態，還有55人從未有過戀愛關係，或僅在一個階段中處於戀愛關係。結果發現，這55位從未戀愛的參與者的衰老速度明顯加快，生理衰老差異較其他參與者早衰約2.9年，影響程度在男性或女性相當。

但比起從未戀愛過者老化速度更快的，是戀愛關係不和諧者。相較於擁有高品質戀愛關係的人，戀愛關係不佳者的生理老化速度更快；其中承受伴侶暴力的人，衰老速度更快，尤其是有遭受身體暴力者的衰老的速度最快。

專家意見：

精神科醫師楊聰財表示，近幾年來有越來越多研究證實，情感對人的身心健康影響比一般人想像中更大。甜蜜的愛情確實能讓人看起來從裡到外更容光煥發，在許多名人的例子中，也可以很明顯發現，當人擁有美好的愛情之後，許多年長者看起來更年輕。

這篇研究報告顯示，沒有愛情的人衰老更快速，但在現代「真愛難求」的社會中，難道許多抱獨身主義或是失婚、喪偶不想再找伴侶的人，都沒希望了嗎？楊聰財說，「單身」的風險，是讓人更容易失去與他人的聯繫，較容易會因為缺乏社會關係，而導致產生孤獨感，憂鬱、焦慮程度更高。

不過，他一直都常說，「人生要有4老」：老友、老本、老狗、老伴，其中老伴是排最後一位，而且是可以取代的。

楊聰財表示，許多研究證實，讓人身心不健康最重要的，是「孤獨感」。有伴侶不一定能降低孤獨感，許多的研究都證實，和貌合神離的伴侶在一起，許多人即使親人圍繞在身邊，還是覺得孤獨，老化和得慢性病的風險更高。而降低孤獨感最重要的，是要有志同道和的「老友」。老友最了解自己，也最能提供各種心理支持，有困難時能伸出援手，比起伴侶，擁有知心知底的老友更有用。

第二重要的是有要老本，有足夠的金錢支持，才不會被經濟壓垮。而老狗說的不只是「狗」，更貼切的是嗜好，養成可以樂此不疲的嗜好，能讓自己隨時都不覺煩悶孤單。而最後一個老伴，不一定是指人的伴侶，如果有互相敬重一輩子的伴侶當然很好，但如果沒有，老伴也可以是寵物，貼心又能長伴左右，也可盡情擁抱寵物，做為心靈寄託。沒有愛情雖然遺憾，但人生還是可以很充實。

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