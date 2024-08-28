日拋隱眼卡成月拋！鏡片位移至眼皮深處　她不適就醫才驚覺忘記拿

▲戴隱形眼鏡一定要注意時間，避免超過8小時，彩片時間更短，圖為示意圖非當事人。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日拋卡成月拋！一名28歲女性上班族，眼睛覺得卡卡有異物感來就醫，醫師把她上下眼皮翻開來看，竟然找到一枚卡了三周的隱形眼鏡，結膜出現發炎情況，把鏡片移除之後才有所改善。醫師提醒，隱形眼鏡配戴時間不宜過長，每天建議不要超過8小時，若是瞳孔放大片更不要超過6小時，也要注意眼睛狀況是否有不適。

食品藥物管理署今日舉辦例行記者會說明隱形眼鏡品質與相關衛教，台北醫學大學附設醫院眼科部主治醫師林宜鴻分享個案，該名女性應該是太忙，忘記移除日拋隱形眼鏡就睡著，之後鏡片位移到眼皮之下而造成問題；另外隱形眼鏡清潔也相當重要，他就有個案是戴隱形眼鏡引發眼睛潰爛。

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林宜鴻指出，該個案因為細菌入侵角膜痛到眼淚直流，檢查時發現角膜出現白點，這是細菌入侵啃食角膜的證據，必須使用抗生素藥水，也不能再配戴隱形眼鏡，否則角膜受損嚴重時，若結疤會影響視線，得接受角膜移植手術。

林宜鴻建議，使用長戴型眼鏡若沒有好好將蛋白去除，就會成為細菌的養分，或者清潔時手部沒有先洗淨也會因此滋生細菌，至於存放隱形眼鏡的盒子也要適時替換。

▲台北醫學大學附設醫院眼科部主治醫師林宜鴻。（圖／記者洪巧藍攝）



林宜鴻也提到，隱形眼鏡依照材質可以分為水膠與矽水膠。其中水膠的含水量高，剛戴時很舒適，但因為比較容易吸取眼睛表面的淚水，導致眼睛易乾澀。水膠透氧性較低，可能會導致缺氧相關問題，如眼睛變紅，本身也會比較容易沉澱蛋白質，需要更頻繁的清潔，這種材質適合短時間配戴者及敏感眼睛者，如短時間打籃球者。

至於矽水膠，林宜鴻說，其特性是含水量低，較不易吸取眼睛表面的淚水，所以眼睛不易乾澀，也具有高透氧性、有助於角膜健康，抗蛋白沉澱效果較好，適合需要長時間配戴者，如整天盯電腦的上班族。

林宜鴻表示，水膠或矽水膠沒有哪一種一定比較好，適合不同的使用情況，但是都要遵守同一個原則，每天配戴時間不要超過8小時。此外，瞳孔放大片上面的顏色塗料會讓透氧性比一般隱形眼睛更差 ，所以每天配戴時間建議不要超過4-6小時。

不少人戴隱形眼鏡，會搭配市面上的人工淚液、眼藥水來緩解乾澀不適，林宜鴻說明，確實會有幫助，但一定要選擇適用於配戴隱形眼鏡的藥水或人工淚液，避免藥劑或者其他成分附著在鏡片，讓隱形眼鏡變模糊。