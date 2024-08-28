劉謙罹肺腺癌！醫揭症狀「常被誤認是感冒」　8種人快檢查

▲魔術師劉謙證實自己罹患肺腺癌零期。（圖／翻攝自微博）

記者李佳蓉／綜合報導

魔術師劉謙證實自己「肺部有陰影」罹患肺腺癌，已在2月中做完手術。他透露，小叔前陣子才因肺癌離世，加上自己有抽菸，恐有家族病史，因此盡早手術較安心，也慶幸是零期，目前定期回診追蹤。醫師示警，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，提醒民眾一旦出現「咳嗽持續2周以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，要盡快就醫檢查。

肺癌擠下大腸癌成為新癌王，台北慈濟醫院胸腔外科主任程建博曾指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成。他說，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

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▼肺腺癌早期症狀，容易被誤認為感冒。（圖／記者趙于婷攝）

程建博表示，肺腺癌多長在肺部比較邊緣的位置，以上肺葉居多，是人體空氣吸進後容易到達的地方，因此推測肺腺癌和空氣污染、油煙等環境因素較為相關。他舉例空污，目前PM2.5已被世界衛生組織認定為一級致癌物，它的粒子極小，直徑僅頭髮的1/28，可穿過呼吸道黏膜，直接侵入肺泡，接著進入血液，對人體健康造成危害。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊污染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰曾強調，一般肺癌要大於1公分以上才有機會被胸部X光發現，而更困難的是有許多死角無法看清，例如心臟縱膈的前後、肺門大血管處、肺尖處或橫膈下方、還有骨頭交接處等等，躲在死角的肺癌都長到4、5公分，X光仍不易發現，但只要大於1公分就有轉移可能，也因此有不少肺癌患者明明前一年才照過胸部X光，時隔一年卻被診斷肺癌末期。