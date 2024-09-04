爸40多歲肺癌走了「18歲兒也中」！台大醫曝1檢查很關鍵

▲一名40多歲的爸爸因肺癌離世，太太帶著18歲兒子一做LDCT也揪出癌症。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

肺癌已連續16年蟬連台灣癌症死因之首，取代肝癌成為台灣「新國病」。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興醫師指出，一名40多歲的父親因肺癌離世，太太既擔心又緊張，趕緊帶著年僅18歲的兒子就醫做低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，雖一般不鼓勵這麼做，但一篩檢竟意外揪出第1期肺腺癌。

陳晉興醫師近日在《奕起聊起來》節目中表示，肺癌不只成為台灣人的新國病，也是「癌症三冠王」，近2年每年死亡總人數都突破萬人，110年罹癌總人數就新增1.6萬人，超過大腸癌成為第一名；此外，健保花費也是第一名，健保每年挹注200多億元治療肺癌，民眾也花了不少自費檢查項目，卻仍無法降低其發生率和死亡率。

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提到肺癌發生率及死亡率無法下降的原因，陳晉興說，疾病是否能成功治療的關鍵在於早期診斷、早期治療，但有超過50%的肺癌被診斷時都已第四期「已經都太晚了！」於第一期被發現者僅佔30%。他示警，肺癌不能等到有症狀才求診，因此就要靠篩檢。

▲一旦等到有症狀才篩檢，都已經太晚了。（示意圖／ETtoday資料照）

陳晉興表示，肺癌好發年齡約在50、60多歲，建議一般人可在40歲後開始人生第一次的低劑量電腦斷層檢查；若是有家族病史者，則至少要提早10年，「比如父母40幾歲罹癌，你30幾歲就可以做。」目前政府針對高危險族群提供2年1次的公費低劑量電腦斷層檢查；而若是一般人則需自費，可隔2～3年做一次。

國健署癌症防治組組長林莉茹曾指出，低劑量電腦斷層是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。目前美國聯邦醫療照顧保險及貧困者醫療補助計畫，針對重度吸菸者搭配戒菸服務，提供每年1次LDCT肺癌篩檢；另外，南韓國家癌症篩檢計畫，針對重度吸菸者搭配戒菸服務，提供每2年1次LDCT肺癌篩檢。

國健署提醒，具肺癌家族史是50～74歲男性或45～74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾，重度吸菸史則是50～74歲吸菸史達30包-年（包-年：每天吸菸包數*吸菸年數，例如每天1包，吸30年，則為30包-年），有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。符合資格民眾，可跟全國共22縣市90家醫院聯繫安排檢查。