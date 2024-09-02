他罹肝癌還轉移「8個月後消失了」！　醫曝關鍵

▲男子罹患肝癌還轉移，在醫師的鼓勵下積極治療，8個月後重獲新生。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

一提到癌症，人人聞之色變。營養功能醫學專家劉博仁醫師分享一名B型肝炎帶原的男子，因為疏忽檢查，當發現肝癌時，腫瘤已經長到8公分，並且出現轉移，另外驚見他的循環腫瘤細胞顆粒數CTC飆到63顆。當時鼓勵他千萬別放棄，最終靠著調理營養、適度運動並搭配正規治療，男子在手術切除腫瘤後，血液中的癌細胞數量順利降到正常值。

劉博仁醫師在粉專PO文指出，該名男患者在發現肝臟腫瘤時已經8公分，而且侵犯到左側肝臟靜脈、門靜脈，也造成靜脈栓塞。在接受標靶藥物、化療、免疫療法、腫瘤栓塞，後來效果並不好。

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劉博仁透露，男子年初求診時，雖然胎兒蛋白（檢驗腫瘤的一種指標）不高，「但是循環腫瘤細胞顆粒數CTC居然來到63顆，這是很恐怖的。」而當時和患者討論的過程中，鼓勵他千萬別放棄、勇往直前，首先必須好好搭配功能醫學營養療法。

劉博仁說，最後經過外科醫師手術評估，男子的肝臟腫瘤有機會切除，只是看到CTC 63顆，內心不免擔心血液中已有大量癌細胞的轉移，但他仍勇敢地選擇手術切除加上術後營養調理。手術於3月份完成時，雖有些併發症，幸好他都撐過來了，5月份電腦斷層顯示也正常。

男子7月底回診追蹤，劉博仁發現他的CTC降到只有2顆（一般正常人是0～4），代表他的肝臟腫瘤切除後，血液當中存在的癌細胞可能藉由營養調理降至正常值，不只他和家人開心，就連醫師也感到欣慰。

劉博仁說，想藉此案例鼓勵大家，任何事情碰到了，驚慌失措在所難免，然而只要深呼吸、調整作息、好好調理營養、適度運動並搭配正規治療，相信幸運之神都會眷顧世人的。