「M痘新病毒株」已到泰國　醫師：會透過呼吸道飛沫傳染

▲泰國出現亞洲首例「M痘新病毒株」。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者鄒鎮宇／綜合報導

世衛組織（WHO）上週宣佈，非洲流行的新型M痘（mpox，舊稱猴痘）為「國際關注公共衛生緊急事件」，各國公衛機構嚴陣以待。對此，武漢協和醫院感染科主任醫師趙雷表示，在泰國出現的變異毒株可透過呼吸道飛沫傳染，更具威脅性。

據《澳門日報》報導，武漢協和醫院感染科主任醫師趙雷表示，目前M痘病毒分為兩個進化分支，第一種為中非分支或剛果盆地分支，其次為西非分支。

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趙雷表示，過去M痘病毒透過直接接觸或性接觸傳播，但這次在泰國發現的分支1b變異毒株卻屬於新的進化，此譜系的病毒除了會透過動物傳播，還可以透過人體的分泌物（如呼吸道飛沫、體液等）、皮疹或受汙染物品傳播，更具威脅性。

據悉，泰國近日出現亞洲首例「M痘新病毒株」感染者，而該名患者是14日從非洲入境泰國的歐洲男子。

泰國疾病管制署表示，該名66歲歐洲男確診M痘的新型病毒株Clade 1b，已被監控患者及密切接觸過的43人，同時向世界衛生組織（WHO）通報。

世衛表示，Clade 1b的死亡率為3.6%，且兒童的風險更高，目前已在多個非洲國家蔓延。過去案例中，5歲的病患死亡率超過60%。

此外，目前全球共有3款M痘疫苗被獲批使用，我國的Ｍ痘疫苗為JYNNEOS，衛福部疾管署也呼籲符合條件的民眾盡速完成兩劑接種。