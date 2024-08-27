三餐都吃健康餐！她半年胖了7公斤　竟是對「完美食物」過敏

▲女子三餐都吃健康餐，最後卻胖了7公斤。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雞蛋是優質蛋白質的重要來源，被譽為「最接近完美食物」，不少家庭常常買回家備用。沒想到，一名33歲的女子自己準備健康餐時，大量使用雞蛋料理，卻導致她半年內增加7公斤，嚇得就醫才發現自己對「雞蛋」過敏。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯分享過去病例，該名33歲的女患者是雞蛋料理的狂熱者，三餐都會吃雞蛋料理，如水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋等，再為了健康搭配燙青菜，並堅持料理都要少油少鹽，卻在吃健康餐的半年後增胖7公斤。

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楊智雯醫師說，女患者本身是藥師助理，因此對於健康保健知識有一定的認知，發現自己吃健康餐半年後感到疲憊、變胖及全身痠痛，這才意識到不對，前去診所進行食物過敏檢測，這才發現自己對雞蛋過敏。

楊智雯醫師表示，大多數民眾對於過敏的理解，還停留在IgE引起的急性過敏，如吃甲殼類導致癢、發腫，或是吃水蜜桃產生蕁麻疹等急性過敏。上述的過敏只要避開過敏原就可以改善，然而慢性食物敏感IgG4引起的過敏反應，會因症狀不明確而被忽略。

根據臨床資料顯示，長期攝取過敏食物，會導致疲勞、關節疼痛及腸胃敏感，且身體長期處於發炎的情況下，會讓腦部下視丘食慾調節中樞失調，進而引發胰島素阻抗，最終讓脂肪堆積。