水果甜≠熱量高！營養師揪「常被誤會觀念」　喝果汁沒比較好

▲水果甜度高，不代表熱量一定比較高。（示意圖／本報資料照）

文／健康醫療網 記者王冠廷報導

許多夏季蔬果富含礦物質及維生素，能幫助身體代謝，豐富的纖維含量，對於維持腸道及血管健康也有助益。另外，不同顏色的水果含有不同的植化素，是身體抗發炎及預防疾病的好幫手。

水果攝取量要注意 市售果汁不可取代

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國健署的每日飲食指南建議，每天應攝取至少2份水果，而每份的份量，大約是一個女性的拳頭大小，若為切塊的水果，則以飯碗的7分滿為一份的量。營養師傅茵指出，平均而言，每份水果的熱量約60大卡、醣類15公克；許多人誤以為水果甜度和熱量呈現正相關，其實不然，甜度高的水果，熱量不一定比較高，也不代表醣類含量較多或容易導致血糖上升。

現代忙碌的社會中，許多人會以喝果汁來取代吃水果，但其實大部分瓶裝果汁都是使用濃縮果汁還原而成，濃縮果汁在製作過程中，為確保品質會經過高溫、高壓、殺菌的過程，容易導致維生素流失，也會添加糖，且製作過程中，大多會過濾掉膳食纖維。現打果汁則有衛生安全疑慮，及應確認使用的水果是否新鮮。

▼果汁少了膳食纖維，並添加許多糖，營養價值大打折扣。（示意圖／Unsplash）

水果乾太甜 多食當心熱量爆表

營養師傅茵強調，水果乾的份量要注意，因水果乾是水果脫水而製成，雖然來自天然食材，看似安全、養生的小點心，仍然要留意攝取量，經過脫水後雖然縮小了體積與重量，但提供熱量的葡萄糖、果糖仍存在其中，也就是說，即使攝取較少份量的水果乾，也已經達到一份水果的熱量。

以每100公克的芒果為例，其約55大卡，同樣重量的無糖芒果乾就含有328大卡，若添加糖去蜜漬的果乾，其熱量、糖分都會再增加，另外，許多水果乾產品都會額外添加色素、香料或防腐劑，如：二氧化硫、偏亞硫酸氫鈉、亞硫酸鉀等，購買前記得多注意食品成分與標示。

在水果的挑選上，傅茵建議選購在地、當季的水果，除了減少因國際運輸而增加的碳排放量，在地時令蔬果，從產地到餐桌，所經過的時間越短，需要使用的農藥及防腐措施越少，也較能保留住完整的營養素。

延伸閱讀：

她天熱狂嗑「1水果」消暑，竟害血糖飆高！ 醫叮嚀：適量2原則

腎臟疾病水果別亂吃！「楊桃」是最大禁忌水果 國健署曝原因