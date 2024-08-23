跳繩會幫助長高！醫揭千名學童研究：女生效果更明顯

▲醫師表示，有研究發現，每天跳繩30分鐘且持續20周，比不跳繩的孩子多長高1.5公分。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／常春月刊

跳繩是一項簡單而有效的運動，可以給生長板適度的壓力、刺激長骨成長。

什麼是長骨？

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傑登醫師在「傑足先登 傑登醫師」解釋，長骨就是主要支持身體垂直力量的長型骨骼，例如小腿脛骨、大腿骨等。根據陽明大學劉影梅副教授超過一千名小四學童的研究結果顯示：每天跳繩30分鐘，連續進行20周（約4-5個月），跳繩的孩子平均比不跳繩的孩子「多長高1.5公分」，尤其是女生效果更為明顯。

跳繩的建議方法

適當的跳繩強度和時間是關鍵，以下是研究給出的具體跳繩建議：

．跳繩強度：

中強度跳繩，速度約每分鐘跳60至100下。

．跳繩時間：

每天跳繩30分鐘，每次至少10分鐘，中間太累可休息，量力而為。

．跳繩方式：

避免急跳急停，停時可慢跳或改為步行。

．持之以恆：

長期維持這樣的運動模式，才能看到顯著長高的效果。

跳繩的注意事項

1、不可高強度、過長時間的訓練

雖然跳繩有助於孩子長高，但不當的訓練方式，如跳司令台，可能破壞生長板，反而對長高不利。

2、記得先暖身

運動前10分鐘務必做好暖身運動，避免運動傷害。

持之以恆是關鍵 3大建議更有動力

而如前面所說，重點是要持之以恆，但除非是真的很喜歡跳繩的孩子，要每天這樣單純的跳跳跳真的不太容易。因此，傑登醫師建議：

1、把訓練時間打散

例如，課間休息：課間10分鐘，孩子可以進行幾次短時間的跳繩；課後時間：回家後利用空閒時間完成跳繩循環。

2、不必太執著於「跳繩」

理論上只要是強度夠高的「跳躍動作」，都對長骨刺激有幫助。例如籃球、排球、羽球、跳高、舞蹈、跳彈簧床、特技花式跳繩等，都是對成長發育很有幫助的運動，可以穿插在日常生活和假日，讓跳躍運動變得更有趣。

順帶一提，「游泳」也是個能讓全身活動非常好的運動，但是在水中時因浮力的關係，體重對長骨的刺激極低，所以反而對長高幫助不大。

3、全家一起來

家長下海，和孩子一起跳繩或進行其他運動時，不僅能增進親子之間的感情，更能激發孩子的運動熱情，家長也一起塑身變健康，一舉多得！

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