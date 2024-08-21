3C不離手！7歲童滑到駝背　醫示警恐害「脊椎問題」

▲兒童長期滑手機恐怕也會有駝背或脊椎問題。（圖／記者趙于婷攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

3C不離手是現代兒童嚴重問題之一，腰痠背痛、駝背都不再是年長者的專利。醫師指出，臨床上甚至有7、8歲的學童發生駝背，主因多數都是長時間使用手機、平板，使用手機等電子產品時，「低頭、脖頸過度前伸」就是引發駝背的原因，長期下來不僅容易腰酸背痛，也會造成不少脊椎問題。

振興醫院復健科主治醫師黃永錚指出，長時間使用手機、姿勢不良，容易造成肩頸關節與脊椎受損，以現在的「低頭族」來說，常見引發症狀包含肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時會手部發麻。

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黃永錚表示，改善方式首先就是控制使用時間，用約半小時，就要休息並伸展四肢，也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，也可以避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。

另外，使用手機等電子產品時，低頭、脖頸過度前伸，是引發駝背的原因之一，由於頸部姿勢不正確所引起的代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎，進而造成駝背，若是病人合併有骨質疏鬆問題，駝背將會更加嚴重。

黃永錚建議，平常就要留意姿勢是否正確，例如坐著時大腿與雙膝呈現90度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時發生聳肩；另外，也要戒除翹腳習慣，以免造成骨盆歪斜，不妨在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆，骨盆歪斜或是前傾，都會影響脊椎，嚴重時甚至可能造成椎間盤突出。