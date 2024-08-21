CO2中毒有3徵兆！　醫揭後遺症：嚴重恐影響腦部

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者張乃文／台北報導

彰化縣線西「海龍離岸風電」20日上午發生重大工安意外，員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，56支氣體外洩，造成多人吸入中毒，其中3人命危送醫搶救。醫師指出，二氧化碳中毒其實是人的氧氣瞬間被二氧化碳佔走，會出現窒息、意識困難、呼吸改變等狀況，且腦細胞超過4分鐘後就可能有腦部缺氧風險，必須盡快就醫。

有關近日發生的二氧化碳中毒工安意外，衛生福利部苗栗醫院醫師李政剛指出，因為人呼吸時需要氧氣，瞬間出現許多二氧化碳的狀況下，氧氣不足，人就會窒息，如同溺水的情況，無法呼吸。他表示，當下只有馬上離開現場的選項，但整起事件仍要看後續調查狀況。

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至於是否會造成後遺症，李政剛表示，理論上要看影響呼吸意識的時間長短，若過長，可能會造成腦部受較大的傷。

馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖說，二氧化碳中毒的徵兆可能會有呼吸困難、意識改變，接著就是直接倒下，若缺氧時間過久，可能會導致心跳停止。他提醒，假設腦細胞缺氧時間超過4分鐘，就可能會有風險，接著每過1分鐘，存活率就會下降1%。因此，當下最重要的就是盡速脫離環境並就醫。

整起事件源自彰化縣海龍離岸風場陸域降壓站20日上午10點17分在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工未能及時逃出，吸入大量二氧化碳，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救，有人傷勢較輕已自行出院，其中3人一度沒有生命跡象，送醫後雖已恢復心跳，但目前昏迷指數均為3，仍有生命危險。

