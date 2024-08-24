不是麻油雞！「9種含酒料理」小孩容易吃到　醫：再怎麼煮還是有

▲對於腦部正在發育中的孩童來說，食入含酒精食物會造成不良影響。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科醫師傑登示警，酒精對於發育中的腦部造成不良影響，兒童一旦食用可能因酒精作用導致情緒失控、暴力問題，過量食入恐出現低血糖、精神不振、嘔吐、頭痛，甚至代謝性酸中毒，許多家長努力不讓孩子接觸酒精料理。不過，除了熟知的麻油雞、薑母鴨和羊肉爐外，他盤點隱藏版「9種含酒料理」，孕婦和孩子都得多加留意、最好別接觸。

傑登醫師在粉專《傑足先登 傑登醫師》分享「小孩容易吃到的9種含酒精料理」就隱藏在你我身邊，單從名稱不容易察覺料理中含有酒精，包括​提拉米蘇、紅酒燉牛肉、酒釀桂圓麵包、鳳梨苦瓜雞、紅糟肉或紅麴排骨、三杯雞、東坡肉、蛤蠣湯和酒釀桂花湯圓，都是外食時容易吃到的含酒料理，建議點餐時可和業者溝通，將酒改為其他調味料，減少接觸機會。

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▲▼蛤蠣湯和提拉米蘇皆含有酒，孕婦和小孩都要小心食用。（圖／本報資料照、免費圖庫pixabay）



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傑登也分享常見QA，不時有人問，「我知道酒精對小孩不好，但先拿去煮過把酒精蒸發掉不就可以了嗎？」他解釋，這想法很美好，但現實是殘酷的，已經有許多前輩做過實驗，發現悶煮1小時的食物，其酒精殘留約25%，而烹煮超過2小時的含酒料理，仍會殘留5～10%或以上的酒精量。

傑登接著引述《烹飪的科學》一書中提到，即便是「直接點火在菜餚上」，轟轟燃燒的酒精料理，當火熄滅時鍋裡的酒精還會殘留2/3以上，因為當菜餚上方空氣的酒精濃度降到3%以下火焰就會熄滅，鍋裡的酒精也會剩下很多沒燒掉，因此再怎麼煮還是會有酒精被吃下肚。

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至於「小孩吃到多少酒精會對身體造成影響？」傑登坦言不知道，只知道在長期累積下會有害，但精準劑量無從得知，「因為不會有人明知有害還去做這個實驗」。若已經吃過含酒精料理者，他認為「都吃下去了也不能怎麼辦」，未來只能盡可能減少接觸。

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室