月經來別染頭髮！　「7種人」被點名了

文／NOW健康陳曉彤 台北報導

許多人以為染髮劑在頭髮的停留時間愈久，髮色就能維持更久，但皮膚科醫師趙昭明表示 ，務必依照說明書上的建議時間，不可讓染髮膏在頭上留置過久，否則容易引發過敏、刺激性皮膚炎。另建議，染髮前，塗抹頭皮保護液或凡士林於頭皮，靜置5至10分鐘，再行染髮。

染髮5要事！染燙最好別同時操作

食藥署提出正確染髮撇步，分別為選購有完整標示的染髮產品、使用前留意頭髮周邊皮膚及頭皮是否健康、看清楚產品使用方法及注意事項、染劑避免接觸頭皮或以洗髮搓揉方式染髮、染後注意皮膚狀況、每次染髮間隔3個月以上。食藥署提出染髮5要事：

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1.選購完整標示的染髮劑產品。

2.使用前要確認頭髮健康，並測試過敏情況，留意周圍的皮膚及頭皮，有傷口時千萬不要染髮。



3.看清楚染髮產品標示使用方法及注意事項。

4.應以塗抹方式使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮。

5.每次染髮必須間隔3個月以上。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，由於永久性染劑是利用雙氧水打開毛麟片，再透過對苯二胺滲透到皮質層，使髮色永久附著，因此，可能產生刺激反應。一般來說，染髮後的過敏反應，有些不會立即性，常是多次接觸後才發生過敏反應，建議每次染髮最好間隔3個月時間。

此外，最好不要同時染燙，因毛鱗片張開後，容易受損，且因過敏反應而影響頭皮健康，一般建議兩者應至少間隔7天。

染髮非人人適合！7大族群建議別嘗試

如何避免染髮引發過敏？趙昭明提醒，在染髮前，應該做好「保護頭皮」，例如，染髮前先不要洗頭，以及做好頭皮隔離等防護措施，將頭皮保護液或凡士林塗抹在頭皮，靜置5至10分鐘後，再開始染髮。

不少研究發現，染髮可能引發泌尿系統疾病，趙昭明建議，民眾應養成染髮後多喝水的習慣，平常多吃含有抗氧化成分的新鮮蔬果，提高身體代謝率，減少疾病風險。

至於哪些人不宜使用染髮劑？食藥署提出7大不要染髮族群，分述如下：

1.曾經因使用染髮劑引發過敏反應或身體不適等症狀。

2.經皮膚過敏試驗後有異常情形。

3.頭、頸、臉部有腫脹受傷。

4.頭、頸、臉罹患皮膚疾病。

5.頭皮或皮膚呈現過敏、發炎狀態。

6.女性生理期及懷孕期間。

7.腎臟疾患或血液病等。

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