他吃生魚片「隔天上吐下瀉」！醫揭感染1細菌險要命

▲有患者食用生魚片，隔天出現上吐下瀉，醫師檢查為海洋弧菌所致。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名65歲慢性肝炎患者食用生魚片後，隔天開始上吐下瀉，原本以為是單純吃壞肚子，後續病情加重，四肢癱軟，送醫檢查。醫師研判是感染海洋弧菌，若未及時就治，重症患者可能會在住院48小時內因為多重器官衰竭、猛爆性敗血症死亡，死亡率超過50%。而檢驗結果也確定是海洋弧菌所致，所幸病患及時治療，撿回一命。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提到，先前在急診曾遇過一名65歲慢性肝炎患者，到院時出現意識模糊，且陷入敗血性休克的狀態。詢問家屬，得知前一日家族旅遊時，病人在海鮮餐廳吃了不少生魚片，雖然當日並未出現異常，但隔日開始上吐下瀉。

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起初以為只是吃壞肚子，患者自行服用成藥，但直至晚間病情加重，整個人四肢無力、癱軟在沙發上，家人也緊急送醫。陳威龍說，當下懷疑可能是海洋弧菌導致，一般民眾吃到被海洋弧菌污染的生食，通常不會有嚴重併發症，頂多輕微噁心、嘔吐。

陳威龍表示，免疫功能較差族群，如：癌症、糖尿病或肝病患者，就可能出現嚴重反應。他解釋，海洋弧菌為熱帶和亞熱帶地區海邊的自然細菌，在20°C至27°C下會快速繁殖，因此夏季為有利其生長的季節，且海洋弧菌會依附在海洋生物上，隨著海鮮一同被捕撈上岸，若高溫烹煮就無法生存，要注意食用生食就可能連同吃下肚。

陳威龍提到，臨床經驗顯示，感染海洋弧菌的重症患者，若未即時救治，大多會在住院48小時內因為多重器官衰竭、猛爆性敗血症死亡，死亡率超過50%，前述個案及時就醫，並給予抗生素治療，才保住一命。

陳威龍提醒，肝臟是人體新陳代謝的重要器官，具有消化食物、儲存物質或代謝解毒等功能，日常生活顧肝要掌握4大原則，包括戒菸、戒酒，攝取含有鎂、葉綠素、維生素A和C的新鮮蔬果，及優質油脂Omega-3等食物，並給予肝臟充足的休息時間，保有充分睡眠，也要規律運動，避免肥胖導致酒精性脂肪肝。