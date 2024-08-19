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「1疾病」不治療恐致失智症！　研究證實：腦部會退化

放任高血壓不治療？最新研究指出，高血壓導致老人失智症風險。（圖／Pixabay）

▲最新研究指出，高血壓會導致老人失智症風險。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

高血壓不治療恐引發失智症！醫師指出，許多高血壓的研究顯示，如果好好控制血壓，上了年紀之後發生失智症情況會明顯減少，據研究顯示，40歲以前就有高血壓，50歲之後有可能發生認知功能障礙。

根據《福斯新聞網》等外媒引述一項研究顯示，未經治療的高血壓患者，除了會導致嚴重的健康問題，增加心臟病發作和中風的風險外，還會有失智症及阿茲海默氏症的風險會顯著增加。

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這項發表在《神經學期刊》的研究，透過研究人員對3萬1千名年齡平均為72歲的人進行了4年追蹤研究後發現，未經治療的高血壓者，被診斷為阿茲海默症的風險比血壓正常的人高36%，這數據包括服用藥物的患者。

根據這項研究作者、澳大利亞新南威爾斯大學的倫農醫生（Matthew J.Lennon, M.D., PhD）指出，高血壓是「中風和腦血管疾病的主要原因之一，但它可以透過藥物控制，從而降低個人罹患這些疾病的風險」，倫農醫生更補充，「我們的綜合分析研究了年長者，發現未治療高血壓確實可能增加的風險」。

透過這項研究結果表明，隨著年齡增長，治療高血壓仍然是降低阿茲海默症風險的重要因素，另外，美國稍早也有一項追蹤 30 年的研究顯示，若在 40 歲前就有高血壓的患者，來到50歲後，就有可能發生認知功能障礙，而且可以從醫學影像上面看到腦部的退化。

據了解，失智症主要分為血管性的腦部退化、阿茲海默症，而高血壓確實會引發血管硬化、血液循環不良、造成腦部缺氧和認知障礙的情況，另據美國心臟協會表示，50%的高血壓患者甚至不知道自己有高血壓，而降低血壓的兩種自然方法是定期運動，不食用含過多鈉的食物。

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關鍵字： 高血壓 失智 周刊王

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