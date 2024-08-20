常常下面癢？小心陰莖癌　「6大徵兆」醫示警：2期要切部分龜頭

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圖、文／今健康

陰莖時常發癢、腫塊、異味、分泌物，應加強清潔，若反覆發生或無改善，則建議泌尿科檢查。同喬泌尿科診所杜章安院長提醒陰莖癌的風險，留意日常，以免陰莖癌找上門。

常常陰莖癢？小心陰莖癌！醫指男人最常見問題。

發現陰莖癌往往已非早期？

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杜章安院長指出，幾乎身體各個器官或部位都有可能長出惡性腫瘤，所謂陰莖癌就是長在陰莖的惡性腫瘤。陰莖癌的發生率並不高，不到10萬分之1，但往往都不是在早期被診斷出來，延誤了治療時機。

陰莖癌大多會長在…

就腫瘤發展的模式而言，絕大多數的陰莖癌是從龜頭處或前端柔嫩的表皮長出，而逐漸的侵犯深入，可能穿透表皮層、皮下組織、海綿體、尿道，也可能侵犯到膀胱、陰囊或直腸，隨淋巴與血液散播到腹股溝、骨盆腔，或遠端轉移。

陰莖癌有哪些型態？

就腫瘤型態而言，最常見的種類為源生於表皮的扁平上皮細胞癌，約占所有陰莖癌的95%，少數皮膚病變的癌症，如黑色素細胞癌、基底細胞癌。其他類的癌症，如源自肌肉、血管、脂肪的惡性軟組織腫瘤，或由泌尿上皮長出的移形上皮細胞癌。

男人的常見問題：

陰莖癌明確的機轉、風險尚有待更多研究，目前研究大多認為與慢性發炎、刺激有關，例如包莖、未割包皮、陰莖長期藏汙納垢，使得陰莖反覆發炎，進而形成陰莖癌。因此若有包莖、包皮過長、不喜私處清潔或不易清除包皮垢者要留意，雖未必立即影響到健康，但已經暴露在陰莖癌的風險之下。

因此若常常感覺到陰莖癢癢的、有異味、刺痛感、自覺沒有特別注重清潔者，雖未必就是陰莖癌，但通常可能已經符合上述的風險因素，建議盡早改善習慣，若狀況遲遲沒有好轉，及早就醫檢查為佳。

其他風險也包括菜花、人類乳突狀病毒感染、愛滋病毒感染、免疫力低下、紫外線照射、60歲以上，及抽菸者風險性增高。

陰莖出現小小硬塊是什麼？醫指6大症狀小心陰莖癌！

杜章安院長表示，陰莖癌的初期症狀隱晦，或是與局部發炎症狀相似，所以極容易被忽視，民眾應該重視陰莖龜頭的清潔，並且對於某些症狀有警覺性，例如包皮顏色改變、硬塊、刺癢感、不舒服異味、傷口癒合不良、出血、長期結痂、包皮浮腫等皮膚表徵，有懷疑病灶不要忌諱就醫，不管是良性或惡性疾病，早期治療效果越好！如果在鼠蹊處觸摸到硬塊，或是下肢無法消除的浮腫，更不能等閒視之，因為陰莖有豐富的淋巴微循環，上述症狀很可能是鼠蹊、腹股溝、骨盆腔淋巴結節及循環阻塞，必須去鑑別診斷感染症、淋巴腫瘤或是轉移癌。

陰莖癌有哪些治療方式？

杜章安院長同時也說明，癌症的治療依照臨床期別而有諸多選擇，例如0期1期陰莖癌通常只要確定消除皮膚病灶，就能獲得很好控制或治癒，例如割包皮、莫式手術、雷射、冷凍療法、局部性藥物（5FU、imiquimod）等。2期可能需要部分切除龜頭或陰莖。3期須手術切除之外，也需要放射治療或化學治療。4期已經侵犯鄰近器官，可能需要更複雜的重建手術來維持必要的生理功能。由此可知早期發現早期治療的可貴！

日常基本6觀念防範陰莖癌，提醒：男人真的也要注意清潔！

男性民眾日常生活大多不拘小節，衛生清潔也常未特別注意，陰莖若也是如此對待，日久恐增加罹癌風險，呼籲應多留意清潔習慣、注意身體症狀，若有疑慮盡早檢查。包皮較長也考慮是否割除，以降低藏汙納垢、引起發炎的風險。性生活也注意安全，盡量避免多重性伴侶、配戴保險套等，如此更有利避免性病或陰莖癌發生。

本文經授權轉自：今健康《常常陰莖癢？小心陰莖癌！醫指男人最常見問題，恐增罹癌風險。》