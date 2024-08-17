母子垂直感染B肝變肝癌！男抗癌31年3度復發　醫：別輕忽無感肝病

▲肝病是沈默殺手，醫師呼籲，應定期做篩檢。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

今年68歲的黃先生是「母子垂直傳染」的B肝患者，在學生時期因為捐血被發現，但當時沒有追蹤的觀念，在37歲時因身體不適住院，進一步才發現肝臟藏有兩顆腫瘤，之後反覆復發3次，但因他勤於追蹤，至今已31年。醫師指出，肝病不可輕忽，肝癌的發生與台灣B肝、C肝盛行率高有關，早期約有八至九成是B型肝炎、一至兩成是C型肝炎所致。

黃先生受訪時指出，家中7個小孩都從母體傳染到B肝，自己的三哥、三姐則是在50幾歲時得肝癌，發現後不到半年相繼病逝，早年在學生時代因捐血被告知有B肝帶原，當兵時又因為急性肝炎發作，在醫院躺了快2個月，37歲那年，因身體不適住院，當時未發現肝臟有異狀，但是出院後仍不放心，轉赴台大醫院檢查，結果就發現肝癌。

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黃先生這31年來經歷了肝癌3度復發，開刀、栓塞、電燒都用上了，最近一次復發是2018年4月，做了一次栓塞和一次電燒，3天就出院。黃先生表示，這麼多年自己等於也見證了肝癌醫學進展，早年肝癌手術是非常大的手術，「那時醫師說成功率大約一半，我簽手術同意書的手都在發抖」，但現在不僅有微創手術，還有各式各樣的療法可選擇。

長期推動肝病預防的肝病防治學術基金會今舉行30周年慶，總執行長楊培銘教授指出，肝癌的發生與台灣B肝、C肝盛行率高有關，在30年前的台灣，曾是一個每5個成人就有1位是B肝帶原者的土地，1986年台灣新生兒全面注射B肝疫苗，讓台灣新一代年輕人的B肝帶原率從15%下降至1%以下。

▲肝基金會今舉行30周年活動。（圖／記者趙于婷攝）

「肝病」是沈默殺手，篩檢相當重要。肝基會在民國83年成立，84年在台大第一場講座加腹部超音波篩檢後，85年開始全國跑透透，踏遍全台各地，本島、外島舉辦免費肝病篩檢。長期推動下來，目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也早已從盤踞40多年的第一名降至第二名。

不過，雖然台灣自1984年開始為新生兒施打B肝疫苗以及積極倡導篩檢與追蹤，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝癌整體發生率緩慢下滑，但根據統計，台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化，因此定期追蹤及早發現肝癌及早治療是根除肝病、消滅肝病最重要的方法。

肝基會董事長許金川教授表示，肝基會在2021年3月推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」活動，今年7月再串聯全台灣北、中、南、東含外島金門、馬祖、澎湖，共30家醫療院所同步腹超活動，希望成為全民運動，呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

