幽門桿菌除菌治療「免照胃鏡」！健保放寬用藥條件5.2萬人受惠

▲健保署新增、擴增多項藥物給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

幽門螺旋桿菌感染增加胃癌風險，健保署今（16）日宣布放寬幽門桿菌除菌治療給付，過去必須接受內視鏡檢查確認感染才可以給付用藥，8月1日起增加呼氣、糞便2種檢查，也就是說，有3種檢查只要其中1項確認就可使用，預估每年約5.2萬名病人受惠。

我國為幽門桿菌及胃癌盛行地區，健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，幽門螺旋桿菌除菌治療為三合一用藥，包含1種胃藥還有2種抗生素，可以減低後續消化道潰瘍、胃炎，更可以降低胃癌風險。

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健保放寬幽門螺旋桿菌帶菌者接受除菌治療給付，從現行的「經上消化道內視鏡檢查或上消化道X光攝影檢查確認為消化性潰瘍者」放寬為「經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查或上消化道內視鏡切片檢查確認為幽門螺旋桿菌感染者」，以提高治療效益，預估每年約5.2萬名病人受惠，挹注藥費約0.37億元。

此外，健保陸續將具有治療效益的癌症治療藥物納入給付，近期再度通過1項癌症新藥及3項癌症藥品擴增給付規定案，共挹注藥費約16億元，約有3,085位癌友受惠。

▲幽門桿菌感染會增加後續胃癌的風險，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

新增癌症新藥為多發性骨髓瘤的第三線治療，預計10月1日起實施，受惠人數約260人。黃育文表示，目前依國際臨床治療指引為三合一療法，但第三線治療目前給付仍為二合一療法為主，為再提升治療效益，收載含elotuzumab成分新藥與pomalidomide及dexamethasone併用於多發性骨髓瘤第三線以上治療，讓第三線治療也有三合一療法選項。

至於擴增給付，其中1項預計從10月1日起實施，是針對結腸直腸癌、膀胱癌、腎癌、子宮頸癌、卵巢癌、食道癌、胃癌、胰癌併有蝕骨性骨轉移之病人使用含denosumab成分藥品，降低骨骼相關事件(skeletal-related events) 發生，受惠人數達1680人。

另外2項擴增給付則已於8月1日起實施。包含乳癌治療方面，先前早期治療以化學治療及賀爾蒙藥物治療為主，現在擴增含trastuzumab emtansine成分藥品用於早期乳癌，有效降低34%死亡風險，黃育文說，過往不少年輕乳癌病患需自費使用此藥物，人年藥費高達117萬，擴增後約有755人可以受惠，免於百萬藥費的經濟負擔，提升乳癌病人醫療品質。

而考量前列腺癌病人有持續用藥臨床治療需求，健保給付總療程從24個月放寬至36個月，讓治療達到更全面及完整性。

▲健保收載癌症新藥及擴增支付標準5項。（圖／健保署提供）