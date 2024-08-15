39歲工程師「愛愛不夠硬」糗了！　醫院1招重振雄風：太太滿意了

▲39歲工程師因「勃起障礙」導致性生活不美滿，接受醫院治療後才有所感善。（圖／記者黃克翔攝）

記者張鈜閔／綜合報導

39歲工程師陳先生，因工作壓力、照顧小孩、睡眠不足且缺乏運動，導致出現勃起功能障礙，不僅是晨間勃起或是跟太太的房事表現都大不如前，他也曾自行購買藥品服用，但效果不佳且有頭痛、臉脹等副作用。

後來在醫師建議下，調整生活作息並增加運動，並接受陰莖低能量震波治療。兩周後他發現晨間勃起次數大幅增加，夫妻間的性生活也有所改善，讓太太大為滿意。

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臺北市立聯合醫院仁愛院區，泌尿科主治醫師高國維表示，全台灣40歲以上的男性約有三成受勃起障礙困擾。治療方式除了改善生活作息，控制血糖、血脂，舒緩心理壓力等，也可以考慮藥物治療，如威而鋼、犀利士。若藥物效果不彰或副作用明顯，陰莖低能量震波是一個不錯的治療選擇。

陰莖低能量震波是非侵襲性的治療，原理是利用震波作用於陰莖，達到血管新生效果，使更多血液流入海綿體，進而改善勃起功能。適合的族群為血管性勃起功能障礙、不願意口服藥物或口服藥物效果不彰的患者。療程為每周一次，持續六周，每次約15分鐘，此治療副作用少，唯獨凝血功能異常的患者要謹慎評估。