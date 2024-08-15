醫警告「1愛愛姿勢」最危險！　瞬間折斷恐再也站不起

▲在泌尿科醫師眼中「女上位」是最危險的性愛體位。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

現代男女性觀念開放，追求激情性愛、大膽嘗試各種體位。看在泌尿科醫師眼裡，「女上位」姿勢最容易造成男性陰莖斷裂，陳昭安醫師坦言，有時候泰山壓頂，「卡榫沒有對齊，就會斷掉！」雖然少見，一旦造成陰莖白膜破裂，恐再也無法勃起。即使經過手術補洞，卻可能引發陰莖彎曲「連用都不能用」，甚至總長度縮短的後遺症。

男生弟弟在什麼體位最容易斷掉？開業泌尿科診所院長陳昭安醫師拍攝影片衛教，指出性愛姿勢「女上男下」一沒對齊就很危險，不當外力容易引發「陰莖骨折」。他說明，陰莖由3根很粗的大血管所組成，於大血管外有一層白色「白膜」，就像是氣球的外圍一樣，而陰莖骨折是指氣球外的白膜破掉，血一灌入就會從破洞漏出，造成瘀青一大包，恐「再也站不起來」。

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陰莖斷掉還有救嗎？陳昭安一派輕鬆地說，靠手術把洞補起來就好了！不需要以鋼釘支撐「沒那麼恐怖」。至於會有哪些後遺症？他則說，該處發炎後可能會產生斑塊、造成陰莖彎曲，甚至無法勃起，一旦陰莖彎曲超過30度連用都不能用；此外，經過縫合的生殖器也可能稍微折疊，導致GG總長度縮短。

▲陰莖勃起時，不當外力導致白膜破裂，瞬間會有清脆的「啪」一聲宛如骨折，因此稱作陰莖骨折。（圖／視覺中國）

泌尿科醫師戴定恩曾提到，若只是白膜撕裂傷，沒有出血且沒傷到海綿體，只要經過休息，一半以上的患者會自行復原，但部分的人可能會留下後遺症，可能傷及神經血管，或癒合過程中的結疤導致白膜底下的靜脈系統受損，致使少部分患者不舉；又或者受傷經驗在心中留下陰影，進而對行房產生恐懼心理，容易焦慮而早洩。

因此戴定恩提醒，如果出現明顯血腫，就必須盡快以手術修補，減少陰莖白膜破裂後的併發症，即便可能有點害羞，仍建議盡早治療。