30歲女罹急性淋巴性白血病　掌握三治療、一檢查救命

▲卓士峯醫師分享，異體幹細胞移植前仍為MRD陽性的患者，除了高劑量的化學治療，還可以考慮使用免疫治療藥物，以提高達成MRD陰性的目標。

圖、文／卓士峯醫師提供

一名30多歲的上班族女性，不明原因出現發燒和呼吸急促等症狀，原以為只是感冒，但在急診室就醫後發現她的白血球數值高達數十萬，是正常值的數十倍。經過一系列檢查，她被確診為急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL）。高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤內科卓士峯醫師表示，該個案經評估屬於容易復發且治療難度較高的族群。為了避免復發，治療過程中除了化療和標靶藥物外，還加入了免疫治療藥物，以便在異體幹細胞移植前達到微量殘留病灶（Measurable Residual Disease，簡稱MRD）陰性標準。經過這一系列的治療，該個案最終擺脫了急性淋巴性白血病的陰霾，穩定控制疾病至今約三年，並已回歸正常的工作和生活。

攻略急性淋巴性白血病(ALL) 必知「三階段治療」、「微量殘留病灶（MRD）」

骨髓就像我們身體內負責製造血球的工廠，負責維持身體內正常紅血球、白血球及血小板的品質及數量。患上急性淋巴性白血病後，骨髓製造出大量且不成熟的血球，這些『品質不良的半成品』會影響正常造血機能，可能引起貧血導致疲勞無力，血小板數值低下而造成血流不止，或者白血球功能異常導致免疫力下降，容易感染發燒等症狀。卓士峯醫師表示：「雖然發病初期的症状容易被忽略，但病程惡化快速，不適感在一至兩個月內會明顯加劇。為避免錯失治療先機，如果出現上述症状或是血液檢查結果異常，建議儘早到血液科進行檢查。」

卓士峯醫師指出，傳統化學治療依然是目前急性淋巴性白血病的治療骨幹，但可以依據患者的狀況，加入新型的藥物，例如：分子檢驗檢測出費城染色體突變的患者，可在第一階段接受標靶藥物治療；或者在異體造血幹細胞移植前癌細胞仍清除的不夠乾淨，可考慮加入免疫治療藥物等。

整體而言，目前治療分為三大階段，另外也有一項關鍵檢查：

►第一階段-引導期：高劑量化學治療為主，並以將癌細胞殺滅至低於5%並恢復正常造血機能為目標。

►第二階段-鞏固期：透過不同化學治療藥物，持續剿滅剩餘的頑固癌細胞，避免殘留的癌細胞「春風吹又生」、發生復發。

►第三階段-維持期：透過不同劑量的治療，再降低復發風險。

► 關鍵檢查-微量殘留病灶（MRD）：在三大階段中，醫師會用精密儀器檢測微量殘留病灶（MRD）。如果檢查結果為陽性，表示存在微量但可偵測出來的癌細胞；若為陰性，則意味著癌細胞低於0.1%甚至更低，表示癌細胞清除比較乾淨，預期復發的風險降低，疾病的控制會更加穩定。

多元治療助達成微量殘留病灶（MRD） 異體幹細胞移植前先達標，預後顯著改善

關於微量殘留病灶（MRD）的重要性，卓士峯醫師以異體幹細胞移植的預後為例說明，在移植前達成MRD陰性的目標，不僅可以降低死亡風險，約60%的患者在三年內疾病不會復發1。該30多歲的個案正是因為定期檢查MRD並配合醫師治療，才能夠將病情穩定，並回歸正常生活。

卓士峯醫師指出，目前在臨床上有多種新型治療手段可以幫助患者，只要積極與醫師配合，不僅可以穩定控制疾病，還有治癒的希望。例如，對於異體幹細胞移植前仍為MRD陽性的患者，除了高劑量的化學治療，還可以考慮使用免疫治療藥物，以提高達成MRD陰性的目標，這樣可以避免重新等待幹細胞配對以及移植前高強度化療的負擔。卓醫師也提醒患者，儘管治療期間會比較辛苦，需要進行各種檢查，如MRD檢查和骨髓檢查等，但這些檢查都是為了提升治療預後，患者應盡可能配合，才能達到最佳的治療效果。確診急性淋巴性白血病後無需過度焦慮，只要積極治療和配合醫療團隊，就有望獲得良好的治療結果！

參考資料：(1)Bar M, et al. Leuk Res Treatment. 2014;2014:421723

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