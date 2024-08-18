頑固性高血壓難控制！醫示警：逾6成與睡眠呼吸中止症有關

▲頑固型高血壓恐怕與睡眠呼吸中止症有關聯。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

根據衛福部統計，18歲以上國人高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。高血壓治療中，又以藥物控制效果不佳的頑固性高血壓特別棘手，林口長庚醫院肺感染及免疫科主任莊立邦表示，最新研究揭示6成以上頑固性高血壓與阻塞性睡眠呼吸中止症有關。

高血壓是沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病，治療頑固性高血壓更應留意另一個隱形殺手─睡眠呼吸中止症。莊立邦指出，超過6成頑固性高血壓與阻塞性睡眠呼吸中止症有關，分析其中有5大重要關聯：

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1.夜間體液流向呼吸道：因為心血管疾病患者更容易因躺著時過多水份流往上呼吸道造成呼吸道阻塞，而發生睡眠呼吸中止症。

2. 血管收縮素增加：血管收縮素會刺激血管收縮，造成血壓上升，然而睡眠呼吸中止症患者本身血管收縮素較高更不利於血壓控制。

3. 活化睡眠時的交感神經：睡眠呼吸中止症造成睡眠時身體缺氧、大腦自動喚醒熟睡中的身體、刺激交感神經造成血壓上升。

4. 間歇型缺氧：形成氧化代謝物，造成發炎反應。且過度活化的血球容易與內皮細胞反應，導致血管硬化、血壓升高。

5. 不良睡眠品質：呼吸中止症使身體因缺氧無法進入熟睡期，同時也會降低血管擴張能力，造成血壓上升。

莊立邦建議高血壓患者，特別是頑固性高血壓患者，應進行睡眠呼吸中止症篩查，初步可以使用STOP-Bang問卷，並較高風險者應進一步進行居家睡眠檢測或多頻道睡眠生理檢查等加以確認。莊醫師表示研究已進一步證實高血壓和睡眠呼吸中止症的密切關係，這將有助於改善患者的治療效果，降低心血管疾病風險。

【STOP-Bang量表】

若您有超過3個以上的「是」，表示有較高睡眠呼吸中止症風險

1. 您是否呼聲很大，聲音大到門關著外面都可以聽到呢？

2. 您是否白天經常感到疲勞或想睡覺，整天筋疲力盡、昏昏欲睡？

3. 是否有人觀察到您在睡覺時會暫停呼吸、嗆到或喘氣？

4. 您是否有高血壓，或者正在接受高血壓治療呢？

5. 您的身體質量指數BMI是否超過30呢？[BMI=體重(公斤)除以身高(公尺)的平方]

6. 您的年紀是否超過50歲嗎？

7. 您的頸圍是否偏大呢？男性>38公分、女性>35公分

8. 您是否為男性呢？